Зелёный чай матча с манго: секреты приготовления идеального напитка для похудения

Как заварить зелёный чай матча с манго

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёный чай полезен для тех, кто стремится сбросить лишний вес, поскольку он способствует похудению. Мы вам предлагаем рецепт очень ароматного чая с манго. Обязательно попробуйте.

Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

8 чайных ложек порошка зелёного чая матча

4 стакана воды

Пюре манго

Кусочки манго

1 веточка мяты

Приготовление

Добавьте матчу в воду и взбейте венчиком до получения однородной консистенции. Дайте чаю остыть до комнатной температуры и перелейте в кувшин. Смешайте пюре манго и воду. Размешайте как следует. Добавьте воду и подсластитель по желанию. Подавайте со льдом, свежими листьями мяты и кубиками манго.