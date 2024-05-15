Зелёный чай матча с манго: секреты приготовления идеального напитка для похудения

Зелёный чай полезен для тех, кто стремится сбросить лишний вес, поскольку он способствует похудению. Мы вам предлагаем рецепт очень ароматного чая с манго. Обязательно попробуйте.
Добавьте матчу в воду и взбейте венчиком до получения однородной консистенции. Дайте чаю остыть до комнатной температуры и перелейте в кувшин. Смешайте пюре манго и воду. Размешайте как следует. Добавьте воду и подсластитель по желанию. Подавайте со льдом, свежими листьями мяты и кубиками манго.
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