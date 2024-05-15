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Зелёный чай матча с манго: секреты приготовления идеального напитка для похудения

Как заварить зелёный чай матча с манго

0:47
Еда

Зелёный чай полезен для тех, кто стремится сбросить лишний вес, поскольку он способствует похудению. Мы вам предлагаем рецепт очень ароматного чая с манго. Обязательно попробуйте.

Как заварить зелёный чай матча с манго
Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 8 чайных ложек порошка зелёного чая матча
  • 4 стакана воды
  • Пюре манго
  • Кусочки манго
  • 1 веточка мяты

Приготовление

Добавьте матчу в воду и взбейте венчиком до получения однородной консистенции. Дайте чаю остыть до комнатной температуры и перелейте в кувшин. Смешайте пюре манго и воду. Размешайте как следует. Добавьте воду и подсластитель по желанию. Подавайте со льдом, свежими листьями мяты и кубиками манго.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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