Стало известно о реакции бывшей жены Игоря Сивова на развод бизнесмена с Нюшей

Бывшая жена бизнесмена Игоря Сивова, которую он бросил ради отношений с певицей Нюшей, отреагировала на новости о разводе экс-возлюбленного.
Хореограф Алёна в беседе с VOICE отметила, что произошедшие события не имеют к ней отношения, поэтому ее комментарии неуместны.
Игорь Сивов ушел от жены и оставил её с двумя сыновьями — Мироном и Матвеем — ради отношений с певицей Нюшей. В браке с исполнительницей у бизнесмена также родились двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Сафрон. Однако в начале мая супруги подтвердили разрыв.
Первая бывшая жена Сивова отмечала, что им удалось сохранить тёплые отношения ради детей. Женщина использовала всю свою женскую мудрость, чтобы в жизни её сыновей остался отец.
Ранее жена Оскара Кучеры показала троих подросших детей.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.