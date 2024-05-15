Стало известно о реакции бывшей жены Игоря Сивова на развод бизнесмена с Нюшей

Бывшая жена Игоря Сивова высказалась о разводе бизнесмена с певицей Нюшей

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена бизнесмена Игоря Сивова, которую он бросил ради отношений с певицей Нюшей, отреагировала на новости о разводе экс-возлюбленного.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нюши в Инстаграм is licensed under public domain

Хореограф Алёна в беседе с VOICE отметила, что произошедшие события не имеют к ней отношения, поэтому ее комментарии неуместны.

Игорь Сивов ушел от жены и оставил её с двумя сыновьями — Мироном и Матвеем — ради отношений с певицей Нюшей. В браке с исполнительницей у бизнесмена также родились двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Сафрон. Однако в начале мая супруги подтвердили разрыв.

Первая бывшая жена Сивова отмечала, что им удалось сохранить тёплые отношения ради детей. Женщина использовала всю свою женскую мудрость, чтобы в жизни её сыновей остался отец.

Ранее жена Оскара Кучеры показала троих подросших детей.