Эффективные способы избавления от темных кругов под глазами в домашних условиях

Как избавиться от темных кругов под глазами дома

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Производители обещают, что их патчи могут избавить от темных кругов под глазами всего за десять минут. Но если патчи не помогают или их нет под рукой, существуют другие методы, не менее эффективные.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ограничение потребления соли может помочь. Соленая пища задерживает воду, что увеличивает риск отеков и синяков под глазами. Сокращение потребления соли поможет внешнему виду, делая кожу свежее.

Выбор правильной подушки также играет важную роль. Слишком плоская или маленькая подушка может вызвать задержку жидкости и нарушение лимфотока в области головы. Ортопедические подушки могут нормализовать движение лимфы и уменьшить появление отеков и темных кругов.

Использование миндального масла с витамином Е может быть полезным. Нанесение этой смеси под глаза на ночь увлажняет кожу и помогает уменьшить появление темных кругов.

Носить темные очки для защиты от солнечных лучей также может помочь. УФ-лучи могут делать кожу вокруг глаз более прозрачной, что делает темные круги более заметными.

Витамин К, содержащийся в некоторых средствах, может уменьшить яркость темных кругов под глазами всего за четыре недели.

Сок алоэ может осветлить темные круги и увлажнить кожу, особенно в летний сезон, когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Нанесение сока алоэ несколько раз в течение дня, особенно холодного, может сужать сосуды и укреплять кожу.