Жена Оскара Кучеры поделилась редким снимком со старшими сыновьями актера

Супруга актёра Оскара Кучеры в своём блоге поделилась снимком с тремя повзрослевшими наследниками.
В подписи к фотоснимку Юлия Кучера отметила, что вместе детей рядом с ней теперь "тётя и дядьки".
Оскар Кучера и его жена воспитывают четверых детей: Александра (19 лет), Даниэля (16 лет), Алисию (13 лет) и Марка (4 года). Младший наследник пары родился в США, потому имеет гражданство Америки.
Телеведущий признавался, что его жена хотела вместе с детьми улететь из России после начала СВО. Однако артист и его старший сын Александр смогли её переубедить.
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