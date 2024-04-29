Он вернётся: в Тюменской области подготавливаются ко второй волне паводка

В Тюменской области ожидают вторую волну паводка

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ситуация с паводком в реке Ишим (Тюменская область) серьезная, и в настоящее время ожидается вторая волна подъема воды.

Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

В связи с тем, что уровень воды уже превысил критические показатели в некоторых районах, регион принимает активные меры для предотвращения дальнейшего подтопления. Работы по укреплению дамб активно ведутся, и местные жители, волонтеры, а также специалисты различных ведомств участвуют в этих мероприятиях.

Подъем воды обусловлен продолжающимся таянием снегов в горных массивах и северных участках реки, что характерно для этого времени года. Эксперты прогнозируют, что вода продолжит подниматься до 3 мая, после чего ожидается ее постепенное убывание. Однако точные прогнозы затруднены из-за непредсказуемости погодных условий, сообщает nashgorod.ru.

Наибольшую опасность во время второй волны паводка испытывают территории, которые уже были подтоплены во время первой волны. В таких условиях, даже усиленные защитные меры могут не справиться с новым подъемом воды, что может привести к критическим последствиям для уже затопленных районов.