Ситуация с паводком в реке Ишим (Тюменская область) серьезная, и в настоящее время ожидается вторая волна подъема воды.
В связи с тем, что уровень воды уже превысил критические показатели в некоторых районах, регион принимает активные меры для предотвращения дальнейшего подтопления. Работы по укреплению дамб активно ведутся, и местные жители, волонтеры, а также специалисты различных ведомств участвуют в этих мероприятиях.
Подъем воды обусловлен продолжающимся таянием снегов в горных массивах и северных участках реки, что характерно для этого времени года. Эксперты прогнозируют, что вода продолжит подниматься до 3 мая, после чего ожидается ее постепенное убывание. Однако точные прогнозы затруднены из-за непредсказуемости погодных условий, сообщает nashgorod.ru.
Наибольшую опасность во время второй волны паводка испытывают территории, которые уже были подтоплены во время первой волны. В таких условиях, даже усиленные защитные меры могут не справиться с новым подъемом воды, что может привести к критическим последствиям для уже затопленных районов.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.