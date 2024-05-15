Пять упражнений, способных помочь укрепить мышцы нижнего живота, выполняемые в домашней обстановке

В поисках подтянутого и плоского живота многие обращаются к методам, которые не всегда эффективны и могут быть даже вредными. Однако, важно понимать, что вся наша физическая система взаимосвязана, и работать с животом следует не изолированно, а в комплексе с другими мышечными группами. Тренер сети премиальных фитнес-студий Reboot Fitness, Инесса Патарая, предлагает рассмотреть регулярные упражнения для укрепления мышц пресса и его соседей, подчеркивая важность работы с центром тела.
Центр тела включает в себя несколько ключевых мышечных групп:
Для поддержания здоровья и силы этих мышц рекомендуется выполнять следующие упражнения:
Регулярные тренировки по данной подборке упражнений, выполненные по 15-20 раз в 3 подхода, помогут поддерживать центр тела здоровым и сильным.
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