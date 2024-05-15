Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарик Харламов признался в желании иметь еще детей
Юрий Никулин не боялся быть смешным, потому что смех помогает в жизни
Эксперт ЖКХ обещала, что рост взносов на капремонт не будет резким
Опасные брелоки: как тяжелый ключниц может стать причиной аварии
5 голливудских актёров, которые не любят сорить деньгами
Певица МакSим перестала лечиться от алкогольной зависимости
Подтверждено существование альвеновских волн, объясняющих нагрев солнечной короны
Одри Хепберн отличалась аристократизмом благодаря своему происхождению
Гагарина не смогла забрать премию Жара Music Awards из-за ухудшения самочувствия
Пять упражнений, способных помочь укрепить мышцы нижнего живота, выполняемые в домашней обстановке

Секрет плоского живота: раскрытие центральных мышц в домашних условиях

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В поисках подтянутого и плоского живота многие обращаются к методам, которые не всегда эффективны и могут быть даже вредными. Однако, важно понимать, что вся наша физическая система взаимосвязана, и работать с животом следует не изолированно, а в комплексе с другими мышечными группами. Тренер сети премиальных фитнес-студий Reboot Fitness, Инесса Патарая, предлагает рассмотреть регулярные упражнения для укрепления мышц пресса и его соседей, подчеркивая важность работы с центром тела.

Секрет плоского живота: раскрытие центральных мышц в домашних условиях
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Центр тела включает в себя несколько ключевых мышечных групп:

  • Диафрагма: обеспечивает нормальное дыхание и внутрибрюшное давление.
  • Поперечная мышца живота: формирует "корсет" вокруг талии, способствует хорошей осанке и плоскому животу.
  • Мышцы тазового дна: поддерживают органы малого таза, контролируют работу мочевого пузыря и делают живот подтянутым.
  • Многораздельные мышцы спины: поддерживают позвоночник в ровном положении и стабилизируют его.

Для поддержания здоровья и силы этих мышц рекомендуется выполнять следующие упражнения:

  • Дыхательные упражнения.
  • Упражнения на поперечную мышцу живота.
  • Тренировки для мышц тазового дна.
  • Упражнения для многораздельных мышц спины.

Регулярные тренировки по данной подборке упражнений, выполненные по 15-20 раз в 3 подхода, помогут поддерживать центр тела здоровым и сильным.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часове Яре Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Последние материалы
Одри Хепберн отличалась аристократизмом благодаря своему происхождению
Гагарина не смогла забрать премию Жара Music Awards из-за ухудшения самочувствия
Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часове Яре
В Московском Молодёжном театре покажут "Капитанов песка"
Мать Натальи Водяновой назвала нынешнего супруга дочери строгим человеком
подкормка для клубники
Лиана Гриба подала встречное заявление на супругу своего коллеги Никиты Волкова
Как приготовить шоколадно-медовый мусс без яиц
Ведущая Первого канала Ушакова улетела с мужем из России в Англию
Адвокат Зуй: недвижимость с банкротных торгов может быть на 50% дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников