Пять упражнений, способных помочь укрепить мышцы нижнего живота, выполняемые в домашней обстановке

Секрет плоского живота: раскрытие центральных мышц в домашних условиях

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В поисках подтянутого и плоского живота многие обращаются к методам, которые не всегда эффективны и могут быть даже вредными. Однако, важно понимать, что вся наша физическая система взаимосвязана, и работать с животом следует не изолированно, а в комплексе с другими мышечными группами. Тренер сети премиальных фитнес-студий Reboot Fitness, Инесса Патарая, предлагает рассмотреть регулярные упражнения для укрепления мышц пресса и его соседей, подчеркивая важность работы с центром тела.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Центр тела включает в себя несколько ключевых мышечных групп:

Диафрагма: обеспечивает нормальное дыхание и внутрибрюшное давление.

Поперечная мышца живота: формирует "корсет" вокруг талии, способствует хорошей осанке и плоскому животу.

Мышцы тазового дна: поддерживают органы малого таза, контролируют работу мочевого пузыря и делают живот подтянутым.

Многораздельные мышцы спины: поддерживают позвоночник в ровном положении и стабилизируют его.

Для поддержания здоровья и силы этих мышц рекомендуется выполнять следующие упражнения:

Дыхательные упражнения.

Упражнения на поперечную мышцу живота.

Тренировки для мышц тазового дна.

Упражнения для многораздельных мышц спины.

Регулярные тренировки по данной подборке упражнений, выполненные по 15-20 раз в 3 подхода, помогут поддерживать центр тела здоровым и сильным.



