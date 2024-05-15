Как сейчас выглядит 16-летняя дочь Анджелины Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила программу Today Show на телевидении вместе с дочерью Вивьен. Об этом пишет Harper's Bazaar.
Артистка пришла в студию телешоу вместе со своей командой, с которой работала над бродвейской постановкой "Аутсайдеры". Среди пришедших была замечена и наследница Джоли, которая улыбалась во время беседы матери и ведущей Ходы Котб.
Анджелина Джоли выбрала для выхода черное макси-платье с поясом, длинное пальто и туфли в пол. Вивьен же появилась в эфире телепередачи в серой футболке, светлых джинсах и синей толстовке.
Джоли воспитывает шестерых детей от бывшего супруга, актера Брэда Питта: за время отношений у пары родились трое биологических детей, еще троих они усыновили.
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