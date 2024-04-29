Елена Блиновская, известная блогер и марафонщица, пытается продать свой особняк в престижном коттеджном комплексе "Миллениум парк" за 920 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с налоговыми обязательствами.
Однако, по словам риэлтора Тимура Бойко, у Блиновской мало шансов продать недвижимость, так как на неё наложен частичный арест. Подобные аресты позволяют распоряжаться имуществом только с разрешения и под контролем налоговых или таможенных органов.
В случае Блиновской, которая имеет значительные долги, её имущество может быть продано через аукцион.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.