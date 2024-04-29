Роскошный особняк под арестом: Блиновская распродаёт имущество, чтобы спастись от налогов

Елена Блиновская выставляет на продажу особняк за 920 миллионов для погашения налогов

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Блиновская, известная блогер и марафонщица, пытается продать свой особняк в престижном коттеджном комплексе "Миллениум парк" за 920 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с налоговыми обязательствами.

Фото: инстаграм аккаунт Елены Блиновской

Однако, по словам риэлтора Тимура Бойко, у Блиновской мало шансов продать недвижимость, так как на неё наложен частичный арест. Подобные аресты позволяют распоряжаться имуществом только с разрешения и под контролем налоговых или таможенных органов.

В случае Блиновской, которая имеет значительные долги, её имущество может быть продано через аукцион.