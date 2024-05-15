Ароматный веганский борщ с корнем сельдерея и укропным маслом: попробуйте классику

Рецепт ароматного веганского борща

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — один из самых любимых супов среди россиян. Существует много рецептов этого первого блюда, в большинстве из них в качестве бульона используется мясо.

Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan is licensed under public domain

Но, пожалуй, самый популярный вариант, который идеально подходит для веганов, — борщ, который готовят из свёклы на овощном бульоне.

Ингредиенты

4 свёклы

2 измельчённых зубчика чеснока

1 морковь, нарезанная кубиками

1 корень сельдерея, нарезанный кубиками

1 лук-порей, нарезанный кружочками

1/2 измельчённого репчатого лука

Овощной бульон

3/4 стакана оливкового масла

6 столовых ложек свекольного сока

6 столовых ложек укропного масла

4 столовые ложки нарезанной петрушки

4 столовые ложки нарезанного укропа

2 столовые ложки воды

Приготовление

В миске смешайте 1/4 стакана оливкового масла, петрушку и укроп, чтобы получилось укропное масло. Отставьте на час. Разогрейте духовку до 220 градусов. В форме для запекания перемешайте свёклу с оливковым маслом и 2 столовыми ложками воды. Посолите по вкусу. Запекайте 30-45 минут. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками. Нагрейте оставшееся оливковое масло в кастрюле. Добавьте лук, чеснок и щепотку соли. Готовьте 5 минут. Добавьте морковь и корень сельдерея и готовьте ещё 5 минут. Добавьте лук-порей и готовьте ещё 3 минуты. Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Варите 30 минут, затем выключите огонь. Добавьте свекольный сок и укропное масло. Приправьте по вкусу солью и перцем.