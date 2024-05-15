Ароматный веганский борщ с корнем сельдерея и укропным маслом: попробуйте классику

Борщ — один из самых любимых супов среди россиян. Существует много рецептов этого первого блюда, в большинстве из них в качестве бульона используется мясо.
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan is licensed under public domain
Но, пожалуй, самый популярный вариант, который идеально подходит для веганов, — борщ, который готовят из свёклы на овощном бульоне.
Ингредиенты
4 свёклы
2 измельчённых зубчика чеснока
1 морковь, нарезанная кубиками
1 корень сельдерея, нарезанный кубиками
1 лук-порей, нарезанный кружочками
1/2 измельчённого репчатого лука
Овощной бульон
3/4 стакана оливкового масла
6 столовых ложек свекольного сока
6 столовых ложек укропного масла
4 столовые ложки нарезанной петрушки
4 столовые ложки нарезанного укропа
2 столовые ложки воды
Приготовление
В миске смешайте 1/4 стакана оливкового масла, петрушку и укроп, чтобы получилось укропное масло. Отставьте на час.
Разогрейте духовку до 220 градусов. В форме для запекания перемешайте свёклу с оливковым маслом и 2 столовыми ложками воды. Посолите по вкусу. Запекайте 30-45 минут. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.
Нагрейте оставшееся оливковое масло в кастрюле. Добавьте лук, чеснок и щепотку соли. Готовьте 5 минут.
Добавьте морковь и корень сельдерея и готовьте ещё 5 минут.
Добавьте лук-порей и готовьте ещё 3 минуты.
Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Варите 30 минут, затем выключите огонь.
Добавьте свекольный сок и укропное масло. Приправьте по вкусу солью и перцем.
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