Общий ущерб от обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе составит миллиарды долларов, заявили в AM Best

Перестраховщики компенсируют основные расходы в связи с обрушением моста в Балтиморе

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Перестраховщики возьмут на себя основную часть страховых расходов в связи с обрушением моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, заявила старший директор по аналитике AM Best Матильда Якобсен.

По её словам, страховое покрытие для 90% морских судов в мире обеспечивается членами Международной группы P&I.

"В рамках соглашений о объединении Международной группы клубы-члены взаимно перестраховывают друг друга, разделяя требования на сумму свыше 10 миллионов долларов США. Кроме того, группа покупает перестраховочное покрытие общего превышения убытков (GXL) на сумму до 3,1 миллиарда долларов США на открытом рынке ”, — сказала Якобсен.

Представитель AM Best отметила, что общий ущерб от обрушения моста и связанных с этим претензий, предположительно, будет исчисляться миллиардами долларов. По её словам, эта сумма значительно больше 100 миллионов долларов США для контракта GXL.

Якобсен добавила, что убытки могут быть связаны с такими статьями, как имущество, груз, ответственность, торговый кредит и возможный простой бизнеса.

"Иск, вероятно, будет касаться нескольких страховщиков, перестраховщиков, суброгации и юридических вопросов, и усугубит растущие проблемы с доступностью перестрахования”, — подытожила она.

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