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Несколько приемов, которые помогут вам расслабить напряженные мышцы

3 способа расслабить напряженные мышцы

2:39
Спорт

Если не обращать внимания на скованность в мышцах, она может привести к уменьшению диапазона движений и нарушению осанки. Что в таких случаях помогает лучше всего, так это сочетание методов лечения, которые расслабляют напряженные мышцы, как для мгновенного облегчения, так и для долгосрочного профилактического лечения.

3 способа расслабить напряженные мышцы
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Начните с разминки.

Основная характеристика мышечной ткани — эластичность. Мышцы максимально эластичны в тепле. Слишком многие люди путают разминку с растяжкой. На самом деле, растягивать холодные мышцы может быть плохой идеей. Прежде чем заниматься растяжкой, убедитесь, что ваши мышечные ткани теплые. Разогрева мышц можно добиться, выполняя легкие ритмичные упражнения, такие как ходьба. Ходьба разогревает напряженные мышцы ног и другие группы мышц, повышая частоту сердечных сокращений и увеличивая приток крови к мышцам. Вы также можете перед растяжкой принять горячую ванну или душ или несколько минут посидеть в горячей сауне.

Займитесь растяжкой.

Регулярная растяжка — самый эффективный способ надолго расслабить напряженные мышцы и прилегающую соединительную ткань. Растягивайте все мышцы, связанные с основными суставами, а не только те, которые ощущаются напряженными. Например, помните, что напряженные мышцы ног состоят из отдельных групп мышц. Работайте со всей ногой, а не только с тем участком, который кажется затекшим. Если вы растягиваете подколенные сухожилия, не забудьте также растянуть икры, четырехглавую мышцу, ягодичные мышцы, а также внутреннюю и внешнюю поверхность бедер. Растяжка напряженных мышц ног наиболее эффективна, когда вы удерживаете мышцу на максимальной длине от 15 секунд до одной минуты или дольше. Расслабьтесь во время растяжки и не подпрыгивайте.

Расслабьте мышцы с помощью техник расслабления.

Самостоятельное миофасциальное расслабление — это форма терапии, которую вы можете проводить самостоятельно с помощью жесткого поролонового валика. Это особенно эффективная техника, потому что она может расслабить мышцы, а также ткани, соединяющие мышцы с костью. Поролоновые валики бывают разной длины и имеют около 6 дюймов в диаметре. Они относительно недороги, и их можно приобрести практически в любом месте, где продается оборудование для фитнеса.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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