Мастер-класс по созданию идеального слоеного теста: шаг за шагом

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Как приготовить слоеное тесто в домашних условиях

1:43
Еда

Слоеное тесто используется для приготовления разнообразной выпечки, включая сладкие торты. В этой статье мы поделимся с вами рецептом слоеного теста, который вы сможете легко приготовить дома.

Как приготовить слоеное тесто в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Ингредиенты.

— 500 г муки
— 250 г холодного масла
— 1 чайная ложка соли
— 250 мл холодной воды

Приготовление.

1. Первым шагом просейте муку в большую миску. Добавьте соль и перемешайте.

2. Нарежьте масло на кубики и добавьте его к муке. Используйте пальцы, чтобы втирать масло в муку до образования крошечных кусочков. Масло должно быть хорошо перемешано с мукой, но не должно полностью раствориться.

3. Постепенно добавляйте холодную воду и замешивайте тесто до формирования однородного клейкого кома. Не перетирайте тесто, чтобы не нагреть масло.

4. Сформируйте тесто в шар, оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

5. После этого разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть в прямоугольник на поваренном столе, предварительно посыпав муку, чтобы тесто не прилипло.

6. Сложите тесто в 3 слоя, как книжку, и повторите процедуру дважды. Этот процесс называется "слоение" и поможет создать многослойность теста.

7. После слоения, тесто готово к использованию для приготовления торта. Разделите его на нужное количество частей, раскатайте и используйте по рецепту вашего торта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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