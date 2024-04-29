Мастер-класс по созданию идеального слоеного теста: шаг за шагом

Как приготовить слоеное тесто в домашних условиях

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоеное тесто используется для приготовления разнообразной выпечки, включая сладкие торты. В этой статье мы поделимся с вами рецептом слоеного теста, который вы сможете легко приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Ингредиенты.

— 500 г муки

— 250 г холодного масла

— 1 чайная ложка соли

— 250 мл холодной воды

Приготовление.

1. Первым шагом просейте муку в большую миску. Добавьте соль и перемешайте.

2. Нарежьте масло на кубики и добавьте его к муке. Используйте пальцы, чтобы втирать масло в муку до образования крошечных кусочков. Масло должно быть хорошо перемешано с мукой, но не должно полностью раствориться.

3. Постепенно добавляйте холодную воду и замешивайте тесто до формирования однородного клейкого кома. Не перетирайте тесто, чтобы не нагреть масло.

4. Сформируйте тесто в шар, оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

5. После этого разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть в прямоугольник на поваренном столе, предварительно посыпав муку, чтобы тесто не прилипло.

6. Сложите тесто в 3 слоя, как книжку, и повторите процедуру дважды. Этот процесс называется "слоение" и поможет создать многослойность теста.

7. После слоения, тесто готово к использованию для приготовления торта. Разделите его на нужное количество частей, раскатайте и используйте по рецепту вашего торта.