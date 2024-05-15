Археологи раскрыли тайну древних жителей Крыма: удивительные маршруты миграций выявлены благодаря изотопам

Учёные назвали виды деятельности, которыми занимались древние жители Крыма

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили, что древние жители северо-западного Крыма покидали свои селения на длительное время, уходя в степи для выпаса овец и коз. Жители северных склонов Крымских гор, в свою очередь, пасли скот в высокогорных районах Южного берега Крыма.

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Исследователи из Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург) проанализировали соотношение изотопов стронция Sr-87 и Sr-86 в костях из поселений позднего бронзового века Бай-Кият I и раннего железного века Долгий Бугор, расположенных в Крыму. Бай-Кият I находилось на северо-западном побережье Черного моря и было населено в XIII-X веках до н. э. Долгий Бугор располагался на северном склоне Крымских гор и был обитаем в XI-VI веках до н. э.

Анализ костей из Бай-Кият I показал, что часть людей постоянно проживала на побережье, а другая часть — в степях Северного Крыма. В костях животных из Долгого Бугора соотношение изотопов стронция указывало на их постоянное пребывание в горных районах. Это подтверждает, что жители Долгого Бугора пасли свой скот в высокогорьях Южного берега Крыма, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Различия в изотопном составе костей с разных стоянок позволили определить маршруты перемещений древних жителей Крыма. На стоянке Бай-Кият I были найдены останки постоянных обитателей, а также пастухов и овец, которые проводили большую часть жизни в степях. Некоторые пастухи использовали лошадей для перемещений на большие расстояния, что впервые установлено для эпохи поздней бронзы Северо-Западного Крыма.

Руководитель проекта Марианна Кулькова подчеркнула, что мобильность людей XIII-VI веков до н. э. была связана со скотоводством. В дальнейшем планируется исследовать изотопным методом артефакты на других стоянках Крыма, чтобы расширить понимание миграций древних жителей полуострова.