Xiaomi штурмует рынок: как новый игрок перевернул авторынок Китая с первой моделью SU7

Xiaomi входит в топ-8 производителей электромобилей в Китае после успешного запуска

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский производитель смартфонов Xiaomi успешно вошёл в автомобильный рынок, став восьмым крупнейшим новичком в сегменте электромобилей Китая после продажи более 7000 единиц своей первой модели SU7 в апреле.

Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Xiaomi, известный своими смартфонами и бытовой техникой, теперь конкурирует с такими компаниями, как Nio и Xpeng, а также с традиционными автопроизводителями вроде Volkswagen и Tesla. В апреле было продано 7,058 автомобилей SU7, что позволило Xiaomi заменить бренд Avatr от Chongqing Changan Automobile на восьмой позиции среди начинающих производителей EV.

Компания планирует доставить более 100,000 автомобилей в этом году. Рынок электромобилей в Китае ожидает дальнейшего роста спроса на продукцию Xiaomi, с прогнозами о продажах в размере 240,000 и 348,000 единиц в 2025 и 2026 годах соответственно.