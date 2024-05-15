Хотя привлекательность картонных коробок для кошек может иметь логическое объяснение (они теплые и служат укрытием), их страсть к шуршащим пакетам для многих остается загадкой.
Напомним, что кошки — это ночные хищники по своей природе.
Это предполагает, что они обладают высокоразвитым слухом.
Именно благодаря этому они успешно охотятся ночью, когда нужно определять местоположение добычи в абсолютной темноте по самым тихим звукам.
Шуршание пакетов напоминает кошкам о звуках, издаваемых добычей. Поэтому они так активно играют с пакетами, мнут их и рвут.
Несмотря на видимое удовольствие от таких игр, шуршащие пакеты лучше держать подальше от кошек.
Фрагменты полиэтилена могут попасть в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт животного, поэтому предложите вашему питомцу более безопасные альтернативы для игр.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.