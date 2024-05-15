Любовь к пакетам у кошек — патология или норма

Эксперты дали ответ, почему кошки любят пакеты

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Хотя привлекательность картонных коробок для кошек может иметь логическое объяснение (они теплые и служат укрытием), их страсть к шуршащим пакетам для многих остается загадкой.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, что кошки — это ночные хищники по своей природе.

Это предполагает, что они обладают высокоразвитым слухом.

Именно благодаря этому они успешно охотятся ночью, когда нужно определять местоположение добычи в абсолютной темноте по самым тихим звукам.

Шуршание пакетов напоминает кошкам о звуках, издаваемых добычей. Поэтому они так активно играют с пакетами, мнут их и рвут.

Несмотря на видимое удовольствие от таких игр, шуршащие пакеты лучше держать подальше от кошек.

Фрагменты полиэтилена могут попасть в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт животного, поэтому предложите вашему питомцу более безопасные альтернативы для игр.