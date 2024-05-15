Обходят собственный запрет: ЕС уличили в импорте нефтепродуктов из России

ЕС уличили в обходе собственного запрета на импорт нефтепродуктов из РФ

Страны ЕС импортируют нефтепродукты из России через Турцию, обходя запрет на их покупку, введенный в феврале 2023 года, сообщает финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

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В ходе исследования выяснилось, что европейские компании закупают топливо, произведенное из российской нефти, так как полный отказ от российского сырья привел бы к дефициту и росту цен. За год после введения эмбарго, страны ЕС закупили российских нефтепродуктов на 3,1 млрд евро в трех турецких портах, которые не связаны с центрами нефтепереработки.

Исследование показывает, что европейские компании импортируют российские нефтепродукты, смешанные или реэкспортированные через турецкие терминалы. Например, в мае 2023 года терминал Toros Ceyhan в Джейхане получил из Новороссийска 26 923 тонны газойля и через 10 дней отправил такой же объем на завод в Грецию, сообщает "Российская газета".

Турция стала крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов в 2023 году, импортируя их на 17,6 млрд евро, что на 105% больше, чем годом ранее. 81% этого импорта составляют российские нефтепродукты. Внутреннее потребление в Турции выросло на 8%, а морской импорт нефтепродуктов на 56%, что делает Турцию центром реэкспорта топлива.