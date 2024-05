Обходят собственный запрет: ЕС уличили в импорте нефтепродуктов из России

Страны ЕС импортируют нефтепродукты из России через Турцию, обходя запрет на их покупку, введенный в феврале 2023 года, сообщает финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License