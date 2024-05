Гарри и Меган готовятся к тихому празднованию годовщины: откроет ли это дверь для примирения с королевским двором?

В преддверии шестой годовщины свадьбы Гарри и Меган планируют скромно отметить этот день, возможно, устроив романтический ужин на двоих. Такое мероприятие, по мнению бывшего королевского дворецкого Гранта Харольда, скорее всего, пройдет за закрытыми дверями.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0