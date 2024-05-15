В преддверии шестой годовщины свадьбы Гарри и Меган планируют скромно отметить этот день, возможно, устроив романтический ужин на двоих. Такое мероприятие, по мнению бывшего королевского дворецкого Гранта Харольда, скорее всего, пройдет за закрытыми дверями.
Однако этот день может стать поводом для королевской семьи протянуть оливковую ветвь и попытаться залечить старые раны в отношениях с Гарри и Меган, которые испытывают трудности с остальной частью семьи с момента их отказа от королевских обязанностей и переезда в Америку в 2020 году.
Событие проходит на фоне общественного осуждения пары после их разоблачительных интервью и публикаций, в том числе интервью с Опрой Уинфри.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.