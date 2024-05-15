Гарри и Меган готовятся к тихому празднованию годовщины: откроет ли это дверь для примирения с королевским двором?

Годовщина свадьбы Гарри и Меган: возможность для примирения с королевской семьей

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В преддверии шестой годовщины свадьбы Гарри и Меган планируют скромно отметить этот день, возможно, устроив романтический ужин на двоих. Такое мероприятие, по мнению бывшего королевского дворецкого Гранта Харольда, скорее всего, пройдет за закрытыми дверями.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Однако этот день может стать поводом для королевской семьи протянуть оливковую ветвь и попытаться залечить старые раны в отношениях с Гарри и Меган, которые испытывают трудности с остальной частью семьи с момента их отказа от королевских обязанностей и переезда в Америку в 2020 году.

Событие проходит на фоне общественного осуждения пары после их разоблачительных интервью и публикаций, в том числе интервью с Опрой Уинфри.