Знакомим с красивым растением - каладиумом

Как правильно сажать каладиум

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Каладиумы — красивые растения с яркими листьями, которые могут стать прекрасным украшением вашего сада или интерьера. Чтобы они радовали вас своим видом и росли здоровыми, важно правильно их посадить.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unporte

Эти растения предпочитают тень или полутень, поэтому идеальным местом для них будет участок с разбросанным солнечным светом или защитой от прямых лучей солнца. Каладиумы также нуждаются в влажной почве, поэтому убедитесь, что место, которое вы выбрали, обеспечивает им достаточное количество влаги.

При посадке каладиумов в грунт важно учитывать размер луковицы. Они должны быть посажены на глубину примерно в три раза больше их собственного размера. Избегайте слишком глубокой посадки, так как это может привести к гниению луковицы.

Хорошо подготовленный грунт также играет важную роль в успешном развитии каладиумов. Они предпочитают почву с хорошей дренажной способностью, богатую питательными веществами и органическими веществами. Перед посадкой добавьте в почву компост или перегной для обеспечения хорошего питания для растения.

После посадки ухаживайте за каладиумами, регулярно подкармливайте их удобрениями для цветущих растений, следите за влажностью почвы и обрезайте увядшие листья. В период активного роста каладиумы могут потреблять больше воды, поэтому увеличьте полив в это время.