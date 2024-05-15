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Знакомим с красивым растением - каладиумом

Как правильно сажать каладиум

1:31
Садоводство » Цветы

Каладиумы — красивые растения с яркими листьями, которые могут стать прекрасным украшением вашего сада или интерьера. Чтобы они радовали вас своим видом и росли здоровыми, важно правильно их посадить.

Как правильно сажать каладиум
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unporte

Эти растения предпочитают тень или полутень, поэтому идеальным местом для них будет участок с разбросанным солнечным светом или защитой от прямых лучей солнца. Каладиумы также нуждаются в влажной почве, поэтому убедитесь, что место, которое вы выбрали, обеспечивает им достаточное количество влаги.

При посадке каладиумов в грунт важно учитывать размер луковицы. Они должны быть посажены на глубину примерно в три раза больше их собственного размера. Избегайте слишком глубокой посадки, так как это может привести к гниению луковицы.

Хорошо подготовленный грунт также играет важную роль в успешном развитии каладиумов. Они предпочитают почву с хорошей дренажной способностью, богатую питательными веществами и органическими веществами. Перед посадкой добавьте в почву компост или перегной для обеспечения хорошего питания для растения.

После посадки ухаживайте за каладиумами, регулярно подкармливайте их удобрениями для цветущих растений, следите за влажностью почвы и обрезайте увядшие листья. В период активного роста каладиумы могут потреблять больше воды, поэтому увеличьте полив в это время.

Каладиум - позволительная роскошь для каждого цветовода
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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