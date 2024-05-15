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Сырный суп с куриными сердечками: он обязательно придётся вам по вкусу

Сырный суп с куриными сердечками: очень нежный, со сливочной текстурой

2:00
Еда

Суп с куриными сердечками и плавленым сыром — это изысканное блюдо с нежным и сливочным вкусом. Это идеальный выбор для тех, кто любит сырные супы. Давайте попробуем приготовить его вместе!

Сырный суп с куриными сердечками: очень нежный, со сливочной текстурой
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого сырного супа с куриными сердечками вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3-4 картофелины,
  • 1 репчатый лук,
  • 1 морковь,
  • 600 г куриных сердечек,
  • 1-2 столовые ложки растительного масла,
  • 1200 мл воды или куриного бульона,
  • 100-150 г плавленых сырков для супа,
  • соль и перец по вкусу,
  • свежая зелень для украшения.

Приготовление

  1. Для начала нарежьте картофель средними кусочками, мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке.
  2. Куриные сердечки разрежьте на половинки или четвертинки и тщательно промойте под проточной водой.
  3. Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук с морковью в течение 5 минут. Добавьте в кастрюлю куриные сердечки и готовьте еще 10-15 минут.
  4. Затем добавьте нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой или куриным бульоном и доведите до кипения. Варите на среднем огне примерно 15 минут, пока картофель не станет мягким.
  5. Добавьте в суп плавленые сырки, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить еще 5 минут или до тех пор, пока сыр полностью растает и суп приобретет сливочную консистенцию.

Подавайте сырный суп с куриными сердечками горячим, разливая его в глубокие тарелки и украшая свежей зеленью. Насладитесь нежным вкусом и ароматом этого сырного супа с куриными сердечками! Он станет настоящим удовольствием для ваших вкусовых рецепторов и порадует вас на обеде или ужине. Приятного аппетита!

Суп - просто объедение!!! СЫРНЫЙ СУП с Куриными Сердечками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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