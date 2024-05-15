Сырный суп с куриными сердечками: он обязательно придётся вам по вкусу

Суп с куриными сердечками и плавленым сыром — это изысканное блюдо с нежным и сливочным вкусом. Это идеальный выбор для тех, кто любит сырные супы. Давайте попробуем приготовить его вместе!
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Для приготовления этого сырного супа с куриными сердечками вам понадобятся следующие ингредиенты:
3-4 картофелины,
1 репчатый лук,
1 морковь,
600 г куриных сердечек,
1-2 столовые ложки растительного масла,
1200 мл воды или куриного бульона,
100-150 г плавленых сырков для супа,
соль и перец по вкусу,
свежая зелень для украшения.
Приготовление
Для начала нарежьте картофель средними кусочками, мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке.
Куриные сердечки разрежьте на половинки или четвертинки и тщательно промойте под проточной водой.
Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук с морковью в течение 5 минут. Добавьте в кастрюлю куриные сердечки и готовьте еще 10-15 минут.
Затем добавьте нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой или куриным бульоном и доведите до кипения. Варите на среднем огне примерно 15 минут, пока картофель не станет мягким.
Добавьте в суп плавленые сырки, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить еще 5 минут или до тех пор, пока сыр полностью растает и суп приобретет сливочную консистенцию.
Подавайте сырный суп с куриными сердечками горячим, разливая его в глубокие тарелки и украшая свежей зеленью. Насладитесь нежным вкусом и ароматом этого сырного супа с куриными сердечками! Он станет настоящим удовольствием для ваших вкусовых рецепторов и порадует вас на обеде или ужине. Приятного аппетита!
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Суп - просто объедение!!! СЫРНЫЙ СУП с Куриными Сердечками