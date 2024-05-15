Сырный суп с куриными сердечками: он обязательно придётся вам по вкусу

Сырный суп с куриными сердечками: очень нежный, со сливочной текстурой

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с куриными сердечками и плавленым сыром — это изысканное блюдо с нежным и сливочным вкусом. Это идеальный выбор для тех, кто любит сырные супы. Давайте попробуем приготовить его вместе!

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого сырного супа с куриными сердечками вам понадобятся следующие ингредиенты:

3-4 картофелины,

1 репчатый лук,

1 морковь,

600 г куриных сердечек,

1-2 столовые ложки растительного масла,

1200 мл воды или куриного бульона,

100-150 г плавленых сырков для супа,

соль и перец по вкусу,

свежая зелень для украшения.

Приготовление

Для начала нарежьте картофель средними кусочками, мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Куриные сердечки разрежьте на половинки или четвертинки и тщательно промойте под проточной водой. Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук с морковью в течение 5 минут. Добавьте в кастрюлю куриные сердечки и готовьте еще 10-15 минут. Затем добавьте нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой или куриным бульоном и доведите до кипения. Варите на среднем огне примерно 15 минут, пока картофель не станет мягким. Добавьте в суп плавленые сырки, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить еще 5 минут или до тех пор, пока сыр полностью растает и суп приобретет сливочную консистенцию.

Подавайте сырный суп с куриными сердечками горячим, разливая его в глубокие тарелки и украшая свежей зеленью. Насладитесь нежным вкусом и ароматом этого сырного супа с куриными сердечками! Он станет настоящим удовольствием для ваших вкусовых рецепторов и порадует вас на обеде или ужине. Приятного аппетита!