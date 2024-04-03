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Сырный крем-суп: сытный и согревающий, он точно придётся вам по вкусу!

Сырный крем-суп с куриным филе: нежный и безумно аппетитный

2:24
Еда

Представляем вам рецепт нежного и ароматного сырного крем-супа с курочкой. Это отличное блюдо для ужина, особенно в прохладные весенние вечера. Данное блюдо от сайта petelinka.ru согреет вас и доставит настоящее удовольствие. Давайте начнём!

Сырный крем-суп с куриным филе: нежный и безумно аппетитный
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

— 400 г куриного филе,

— 300 мл куриного бульона,

— 200 г плавленого сыра,

— 1 шт моркови,

— 1 шт репчатого лука,

— 1 шт картофеля,

— 1 зубчик чеснока,

— 80 г полутвёрдого сыра,

— 3 веточки петрушки,

— 2 ст. л растительного масла,

— соль и перец по вкусу.

А вот и рецепт приготовления:

  1. Сначала отварите куриную грудку до полной готовности. Затем нарежьте её на небольшие кусочки.
  2. Теперь возьмите кастрюлю и разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте нарезанную морковь и обжарьте еще немного. В самом конце добавьте нашинкованный чеснок.
  3. Добавьте к луку и моркови нашинкованный картофель и куриный бульон. Варите 10 минут на среднем огне до тех пор, пока овощи не станут мягкими.
  4. Во время варки овощей, обжарьте курицу на сковороде до золотистого цвета. Затем доведите её до готовности, периодически переворачивая для равномерного приготовления.
  5. Пока овощи готовятся, нарежьте плавленый и полутвёрдый сыр на мелкие кусочки.
  6. После того как овощи станут мягкими, добавьте плавленый сыр в кастрюлю и хорошо перемешайте. Затем добавьте полутвердый сыр, соль и перец по вкусу. Прогрейте суп еще 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и сыр полностью растаял.
  7. Используйте погружной блендер для того, чтобы размолоть все ингредиенты в супе до состояния гладкой и кремообразной текстуры.
  8. Добавьте в суп нашинкованную курицу, чтобы придать ему больше текстуры и белков. Если необходимо, подогрейте суп в кастрюле.
  9. Украсьте суп веточками свежей петрушки или другой зеленью по вашему вкусу.

Подавайте горячий сырный крем-суп и наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Вот и все! Теперь у вас есть рецепт сырного крем-супа с курочкой. Приятного аппетита!

Рецепт сырного крем-супа. Очень вкусный сырный суп с курицей
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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