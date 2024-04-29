Даже никто не проводил: в Китае с холодом отнеслись к визиту госсекретаря США

В Китае холодно приняли госсекретаря США Энтони Блинкена

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай наблюдалось прохладное отношение со стороны китайских властей: никто из высших чиновников не провожал его в аэропорту, а официальная встреча прошла без особых церемоний.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Политолог Гарланд Никсон отметил, что приезд Блинкена в Шанхай, а не в Пекин, уже сам по себе символизирует некоторое неуважение. По итогам встреч Блинкен выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России и грозил принять меры, если Китай не изменит свою политику. Однако Китай в ответ подчеркнул свою независимость и предупредил США о недопустимости вмешательства в его внутренние дела, сообщает "Царьград".

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве России Алексея Мартынова, визит носил скорее формальный характер и не привел к значимым договоренностям, при этом экономические связи между странами остались на прежнем уровне.