В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай наблюдалось прохладное отношение со стороны китайских властей: никто из высших чиновников не провожал его в аэропорту, а официальная встреча прошла без особых церемоний.
Политолог Гарланд Никсон отметил, что приезд Блинкена в Шанхай, а не в Пекин, уже сам по себе символизирует некоторое неуважение. По итогам встреч Блинкен выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России и грозил принять меры, если Китай не изменит свою политику. Однако Китай в ответ подчеркнул свою независимость и предупредил США о недопустимости вмешательства в его внутренние дела, сообщает "Царьград".
По мнению доцента Финансового университета при Правительстве России Алексея Мартынова, визит носил скорее формальный характер и не привел к значимым договоренностям, при этом экономические связи между странами остались на прежнем уровне.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.