Что будет с организмом, если есть тыквенные семечки каждый день

Тыквенные семечки съедобны, они имеют слегка сладковатый вкус. Их жарят, добавляют в салаты, едят в качестве закуски.
Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Чем полезны тыквенные семечки, если употреблять их регулярно
Тыквенные семечки являются источником белка и жирных кислот. Продукт обладает противовоспалительным действием. Семена богаты антиоксидантами, которые снижают уровень воспаления в организме.
Кроме того, тыквенные семечки способствуют снижению артериального давления, предотвращают диабет 2 типа и болезни сердца. Из-за этого эффекта диета с высоким содержанием магния связана с более низким риском инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Семена богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на работу кишечника. Перекус тыквенными семечками перед сном поможет вам лучше выспаться. Ведь тыквенные семечки являются природным источником триптофана — аминокислоты, улучшающей сон.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников