Что будет с организмом, если есть тыквенные семечки каждый день

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Тыквенные семечки защищают от диабета 2 типа

1:03
Здоровье

Тыквенные семечки съедобны, они имеют слегка сладковатый вкус. Их жарят, добавляют в салаты, едят в качестве закуски.

Тыквенные семечки защищают от диабета 2 типа
Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чем полезны тыквенные семечки, если употреблять их регулярно

Тыквенные семечки являются источником белка и жирных кислот. Продукт обладает противовоспалительным действием. Семена богаты антиоксидантами, которые снижают уровень воспаления в организме.

Кроме того, тыквенные семечки способствуют снижению артериального давления, предотвращают диабет 2 типа и болезни сердца. Из-за этого эффекта диета с высоким содержанием магния связана с более низким риском инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Семена богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на работу кишечника. Перекус тыквенными семечками перед сном поможет вам лучше выспаться. Ведь тыквенные семечки являются природным источником триптофана — аминокислоты, улучшающей сон.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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