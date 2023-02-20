Итог визита Раиси в Китай: Иран будет "третьим столпом" евразийской интеграции

Визит президента Ибрагима Раиси в Китай, первый за последние 20 лет, уже назван политологами "революционным событием во многих отношениях", знаменующим "поворот Тегерана на Восток".

Напомню, Раиси, первый президент Ирана, совершивший официальный визит в Китай за последние 20 лет, возглавлял политическую и экономическую делегацию очень высокого уровня, в которую входили новый глава Центрального банка и министры экономики, нефти, иностранных дел и торговли.

По результатам этого визита были подписаны 20 соглашений о двустороннем сотрудничестве в самых разных сферах — от сельского хозяйства, торговли, туризма и защиты окружающей среды до здравоохранения, оказания помощи при стихийных бедствиях, культуры и спорта.

"Церемония подписания всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем знаменует собой важное событие в области многополярности: два суверена, связанные стратегическими партнерскими отношениями с Россией, передают своим национальным аудиториям, а также Мировому Югу свое видение многополярности, более справедливого и устойчивого, который полностью игнорирует диктат Запада", — написал в статье для The Cradle геополитический аналитик Пепе Эскобар.

Иран: всё нужно модернизировать

Пекин и Тегеран уже активно сотрудничают в строительстве некоторых линий тегеранского метрополитена, высокоскоростной железнодорожной линии Тегеран-Исфахан, есть у них и совместные энергетические проекты. Например, китайский технологический гигант Huawei готов помочь Тегерану в создании инфраструктуры для телекоммуникационной сети 5G.

Как и следовало ожидать, Раиси и Си Цзиньпин договорились о совместной работе в рамках Организации Объединенных Наций и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также о "придании нового импульса инициативе "Один пояс, один путь" (БМР)".

Хотя об этом прямо не упоминалось, в основе всех перечисленных инициатив лежит дедолларизация торговли в рамках ШОС и БРИКС. Кроме того, теперь очевидно, что Иран станет одним из новых членов БРИКС +. Решение о его вступлении будет принято на ближайшем саммите в Южной Африке в августе следующего года.

По некоторым оценкам Тегерана, годовой товарооборот между Ираном и Китаем может составить более$ 70 млрд в среднесрочной перспективе, что втрое превышает нынешние показатели.

Иран — важная часть нового Шёлкового пути

Раиси и Си договорились, что Китай поможет Ирану — ключевому партнеру БМР — со строительством инфраструктуры, включая береговую линию (протяженность 2250 км), охватывающую Персидский залив, Ормузский пролив, Аравийское море и Каспийское море, а также огромные сухопутные границы с Ираком, Турцией, Арменией, Азербайджаном, Туркменистаном, Афганистан и Пакистан.

Все китайские аналитические центры отмечают, что Иран незаменим не только с точки зрения сухопутных коридоров БМР, но и морского Шелкового пути:

порт Чабахар может стать важным ирано-индийским пунктом в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) и, следовательно, напрямую связан с видением Индией шелкового пути, простирающегося до Центральной Азии;

строительство портов вдоль Персидского залива и Каспийского моря позволит укрепить морское сообщение со Средней Азией (Туркменистан и Казахстан), Россией и Кавказом (Азербайджан).

Среди выгодоприобретателей Пакистан и Афганистан

Очевидные выгоды от сотрудничества с Ираном и Китаем получит Пакистан после того, как "иранский коридор" соединится с уже существующим 3200-километровым китайско-пакистанским экономическим коридором (CPEC), от Кашгара в Синьцзяне до порта Гвадар в Индийском океане. После того, как по обе стороны границы будет построена необходимая инфраструктура, Пакистан сможет сокрушить "повстанцев" Освободительной армии Белуджистана, подпитываемых ЦРУ, сократить безработицу и развивать торговлю.

Афганистан, конечно, тоже входит в уравнение — в виде коридора Китай-Афганистан-Иран, связанного с КПЕК. С сентября 2021 года Пекин подробно объясняет талибам*, как они могут воспользоваться преимуществами инфраструктурного коридора — с железной дорогой, автомагистралью и трубопроводом — начиная с Синьцзяна, пересекая Ваханский коридор в восточном Афганистане., проходя через Гиндукуш в Иран.

Сердце многополярности

Иран находится в идеальном положении, чтобы извлечь выгоду из развития высокоскоростных железнодорожных перевозок под руководством Китая, которое свяжет его с большей частью Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан).

На практике это означает отличную связь с важным логистическим узлом: Особой экономической зоной (ОЭЗ) Хоргос, всего в 330 км от Алматы, на казахстанско-китайской границе, и в четырех часах езды от китайского Урумчи. Если Китаю это удастся, это будет своего рода Грааль БМР, соединяющий Китай и Иран через Казахстан, Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Ничто иное, как несколько коридоров в одном.

Больше не изгой

В этом году исламской революции в Иране исполняется 44 года. Всё это время коллективный Запад рассматривает Иран как изгоя или, в лучшем случае, как покорную неоколонию. Теперь же, когда Китай протянул Ирану руку даже не помощи, а союзника и равноправного партнёра, страна становится одним из ключевых полюсов новой, многополярной реальности в рамках Евразийской интеграции.

"Таким образом, спустя 44 года после Исламской революции Иран извлек выгоду из стратегических партнерских отношений с тремя основными странами БРИКС: Китаем, Россией и Индией, — резюмирует Эскобар. — Иран, который, вероятно, станет одним из первых новых членов БРИКС +, станет первым западноазиатским государством — полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и членом соглашения о свободной торговле (ССТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Три лидера евразийской интеграции — Китай, Россия и Иран — находятся на пути к консолидации ядра многополярности".

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