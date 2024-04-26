Вкусные и полезные батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой: готовим гранолу в духовке

Батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой: полезный перекус

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Пчелиная пыльца — универсальный суперпродукт, который может принести вам много пользы для здоровья.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пчелиную пыльцу довольно легко включить в свой рацион. Просто добавьте пару чайных ложек продукта в любимый коктейль или салат. Вы также можете смешать её с мёдом, Предлагаем вам приготовить батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой.

Ингредиенты

2 стакана овсяных хлопьев

1 чашка кокосовой стружки

1 чашка сырого миндаля

1/4 стакана льняного семени

3 столовые ложки кокосового сахара

1 чайная ложка корицы

1/2 чайной ложки соли

1/2 стакана кокосового масла, растопленного

1/2 стакана мёда

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 стакана пчелиной пыльцы

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. В большой миске смешайте овёс, нарезанный миндаль, льняное семя, кокосовую стружку, кокосовый сахар, корицу и соль. В небольшой кастрюле растопите кокосовое масло, снимите с огня и добавьте мёд и ванильный экстракт. Вылейте растопленную смесь в миску, перемешайте, получившуюся гранолу распределите ровным слоем по противню. Выпекайте 15 минут, перемешайте, затем запекайте ещё 10 минут. Достаньте гранолу из духовки, посыпьте пчелиной пыльцой.