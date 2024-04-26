Вкусные и полезные батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой: готовим гранолу в духовке

Пчелиная пыльца — универсальный суперпродукт, который может принести вам много пользы для здоровья.
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Пчелиную пыльцу довольно легко включить в свой рацион. Просто добавьте пару чайных ложек продукта в любимый коктейль или салат. Вы также можете смешать её с мёдом, Предлагаем вам приготовить батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой.
Ингредиенты
2 стакана овсяных хлопьев
1 чашка кокосовой стружки
1 чашка сырого миндаля
1/4 стакана льняного семени
3 столовые ложки кокосового сахара
1 чайная ложка корицы
1/2 чайной ложки соли
1/2 стакана кокосового масла, растопленного
1/2 стакана мёда
1 чайная ложка ванильного экстракта
1/4 стакана пчелиной пыльцы
Приготовление
Разогрейте духовку до 150 градусов.
В большой миске смешайте овёс, нарезанный миндаль, льняное семя, кокосовую стружку, кокосовый сахар, корицу и соль.
В небольшой кастрюле растопите кокосовое масло, снимите с огня и добавьте мёд и ванильный экстракт.
Вылейте растопленную смесь в миску, перемешайте, получившуюся гранолу распределите ровным слоем по противню. Выпекайте 15 минут, перемешайте, затем запекайте ещё 10 минут.
Достаньте гранолу из духовки, посыпьте пчелиной пыльцой.