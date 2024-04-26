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Вкусные и полезные батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой: готовим гранолу в духовке

Батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой: полезный перекус

1:29
Еда

Пчелиная пыльца — универсальный суперпродукт, который может принести вам много пользы для здоровья.

Батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой: полезный перекус
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пчелиную пыльцу довольно легко включить в свой рацион. Просто добавьте пару чайных ложек продукта в любимый коктейль или салат. Вы также можете смешать её с мёдом, Предлагаем вам приготовить батончики мюсли с мёдом и пчелиной пыльцой.

Ингредиенты

  • 2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 чашка кокосовой стружки
  • 1 чашка сырого миндаля
  • 1/4 стакана льняного семени
  • 3 столовые ложки кокосового сахара
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана кокосового масла, растопленного
  • 1/2 стакана мёда
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 стакана пчелиной пыльцы

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 150 градусов.
  2. В большой миске смешайте овёс, нарезанный миндаль, льняное семя, кокосовую стружку, кокосовый сахар, корицу и соль. 
  3. В небольшой кастрюле растопите кокосовое масло, снимите с огня и добавьте мёд и ванильный экстракт.
  4. Вылейте растопленную смесь в миску, перемешайте, получившуюся гранолу распределите ровным слоем по противню. Выпекайте 15 минут, перемешайте, затем запекайте ещё 10 минут.
  5. Достаньте гранолу из духовки, посыпьте пчелиной пыльцой.
ЧЕМ ПОЛЕЗНА ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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