Илья Авербух дал совет Обласовой, обвинившей Слуцкую в употреблении допинга

Авербух посоветовал Обласовой заняться делом вместо распускания слухов о Слуцкой

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский призёр и известный хореограф-постановщик в танцах на льду Илья Авербух выразил своё недовольство заявлениями бывшей российской фигуристки Кристины Обласовой о двукратной чемпионке мира Ирине Слуцкой.

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Ранее в интервью Обласова заявила, что Слуцкая употребляла допинг во время их тренировок в одной группе.

Авербух отреагировал на это заявление с непониманием, назвав такие слова несерьёзными и несправедливыми. Он призвал Обласову заняться чем-то полезным в жизни вместо того, чтобы давать подобные интервью.

"Ну это вообще несерьёзно. Пусть лучше сделает вообще уже что-нибудь по жизни, чем интервью даёт. Вот зачем вот эти вот… Ребят, я просто не понимаю. Мне кажется, это вообще настолько некорректно, несправедливо", — сказал Авербух в эфире YouTube-канала "Каток".

Ранее Обласова рассказала в интервью "Чемпионату", что в 20 лет Слуцкой был поставлен диагноз "астма", что позволяло ей использовать специальные препараты, влияющие на качество и силу прыжков.

[HD] Irina Slutskaya - 1998 Nagano Olympics - FS イリーナ・スルツカヤ Ирина Слуцкая