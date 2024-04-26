Основные ошибки в уходе за кожей вокруг глаз: советы косметолога

Косметолог Рустамова поделилась сведениями об ошибках в уходе за кожей в области глаз

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого внимания из-за раннего проявления возрастных изменений и ошибок в уходе. Разговор с косметологом Ольгой Рустамовой выявил несколько распространенных ошибок в уходе за этой чувствительной областью.

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Неправильное применение косметических средств может вызвать раздражение и покраснение, если крем наносится слишком близко к слизистой или слишком активно втирается. Недостаточная защита от солнца также является проблемой, поэтому важно использовать средства с SPF и качественные солнечные очки. Кроме того, коже вокруг глаз необходимо обеспечить питание, особенно в летний период.

Ошибка заключается также в выборе средства, которое не соответствует потребностям кожи: например, при пигментации требуется средство с витамином С, а для поддержания упругости — другой состав.