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Ольга Лебедева

Стратегический разворот Ирана подкосил США

Мир

Парламент Ирана одобрил вступление Исламской Республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поставив точку в процессе, который длился около 15 лет.

Стратегический разворот Ирана подкосил США

Кроме того, Тегеран уже подал заявку на членство в расширяющемся БРИКС +, который к 2025 году станет альтернативой G20. А на сегодняшний момент Иран:

  • уже является частью "четвёрки" наряду с членами БРИКС (Россией, Китаем и Индией), углубляя стратегическое партнёрство с Китаем и Россией и расширяя двустороннее сотрудничество с Индией;
  • находится на грани заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС);
  • является ключевым узлом Международного транспортного коридора Север-юг (INSTC) наряду с Россией и Индией.

Всё вышесказанное свидетельствует о быстром становлении Исламской Республики Иран как крупного игрока в Западной Азии и Евразии с широкими возможностями на глобальном Юге.

И, как констатирует геополитический аналитик Пепе Эскобар (Великобритания), "таким образом, вся имперская политика Соединённых Штатов в отношении Тегерана была сведена на нет".

По словам британского журналиста, этим объясняется всплеск иранофобии, которую Вашингтон старательно культивировал в течение сорока лет, и теперь рассчитывает "пролить" её в виде очередной "цветной революции".

Об этом ранее заявлял лидер Исламской республики аятолла Сейед Али Хаменеи, который отметил, что "сценарий её всё тот же" и что "проблема не в бандах несознательных мятежников и / или наёмниках, а в том, что Иран противостоит мировой гегемонии".

Аналогичного мнения придерживается и американский писатель Ноам Хомский, заметивший, что пакет санкций США, действовавший в течение четырёх десятилетий, нанёс серьёзный ущерб иранской экономике и "причинил огромные страдания иранскому народу".

Эскобар: использование курдов в качестве одноразовых активов

Последний всплеск попыток "цветной революции" в Иране наложился на манипуляции курдами в Сирии и Ираке. С имперской точки зрения, прокси-война в Сирии, которая еще далека от завершения, не только является дополнительным фронтом в борьбе с Россией, но и позволяет использовать очень зависимых курдов против Ирана и Турции, считает Пепе Эскобар.

"В настоящее время Иран подвергается нападению в соответствии с извращённым вариантом схемы, применённой к Сирии в 2011 году. Своего рода ситуация "постоянного протеста" была навязана на обширных территориях северо-западного Ирана", — пишет он в статье, опубликованной на портале Press TV, напоминая, что "в середине ноября ситуация резко обострилась".

Что изменилось в середине ноября?

Вооружённые банды начали применять террористическую тактику в нескольких городах недалеко от границы с Ираком, и были сообщения о том, что боевики "достаточно вооружены, чтобы взять под свой контроль некоторые из этих городов".

Тегерану тогда пришлось направить войска КСИР для сдерживания ситуации и усиления безопасности на границе. Они участвовали в операциях, аналогичных тем, что ранее проводились в Дараа на юго-западе Сирии. "Утихомирить" горячие головы получилось.

Но, как отмечали ранее власти страны, протесты (подожжённые, без всяких сомнений, извне) — это не проблема. Настоящая проблема в том, что ими (протестами) прикрывается "переброска курдами оружия из Ирака в Иран для поддержки сценария "цветной революции".

Тегеран уже выдвинул Багдаду ультиматум:

договоритесь с курдами и уймите их, наконец.

Чтобы быть услышанным, Иран использует баллистические ракеты Fateh и беспилотники-смертники Shahed-131 и Shahed-136 против курдских террористических баз на севере Ирака.

"Демократический" мир ставит это ему в вину, но, по сути, выбирать средства властям Исламской республики не приходится: "курдская карта" разыгрывается против страны слишком настойчиво, учитывая сильную финансовую, военную и информационную поддержку, которую иракские курды оказывают иранским курдам.

Кстати, если посмотреть на то, что Турция сталкивается с аналогичной проблемой с сирийскими курдами, которых США используют в своих целях,  становится понятно, "откуда уши торчат".

Девиз США: если ничего не помогает — меняйте режим

Как утверждает британский аналитик, в ближайшее время может произойти "геополитический поворот", который ещё совсем недавно был "немыслим":

  • при посредничестве российского президента Владимира Путина встретятся лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его сирийский коллега Башар Асад.

И тогда курды поймут, что ни одно государство — будь то Иран, Сирия или Турция — не предложит им землю. Что после этого будет делать Вашингтон, которому придётся понять, что "имперские амбиции" так амбициями и останутся?

"Планировщики" Империи никогда не ожидали ничего подобного: стратегического партнёрства между Россией и Ираном, которое не только имеет полный геоэкономический смысл, но и является множителем военной мощи, — пишет Эскобар. — Кроме того, это часть общей концепции, на которой сосредоточено внимание расширенного БРИКС +: интеграция Евразии (и за её пределами) через мультимодальные экономические коридоры, такие как INTSC, трубопроводы и высокоскоростные поезда".

В своё время Барак Обама в качестве сдерживания Ирана использовал ядерное соглашение (СВПД), напоминает аналитик. Но Трамп ничего от него не оставил. И теперь Штатам остаётся уповать только на "науськанных" ими курдов и, подогревая страсти, "молиться за успех "цветной революции", которая — теоретически — приведёт к смене власти в Иране.

Но, вероятнее всего, мечты так и останутся мечтами. Что означает очередной проигрыш "мирового гегемона" в борьбе за его господство.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша иран ирак тегеран башар асад барак обама владимир путин сейед али хаменеи
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Стратегический разворот Ирана подкосил США
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