Астрахань возглавила список городов Юга России по уровню страхования в 2023 году, показав значительный рост

"Ингосстрах": Астрахань стала лидером страхования на юге России в 2023 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитические данные компании "Ингосстрах" за 2023 год показывают, что Астрахань вышла в лидеры по уровню страхования среди городов Южной России. В регионе доля этой страховой компании достигла 22,7%. Оценка лидерства проводилась по показателям в корпоративном и розничном сегментах страхования.

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В розничной сфере, не учитывая обязательное медицинское страхование (ОМС), доля компании на рынке составила 14,53%. В автостраховании на долю ОСАГО пришлось 18,92%, в то время как показатели по каско были почти вдвое выше — 36,84%. Общий объем выплат по розничным страхованиям, исключая ОМС, увеличился на 27,8% по сравнению с 2022 годом, достигнув почти 280 миллионов рублей.