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Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия

Химики СФУ разработали метод получения галлия из отходов производства алюминия

2:02
Наука

Химики Сибирского федерального университета разработали метод получения галлия из отходов производства алюминия, сообщила пресс-служба СФУ.

Химики СФУ разработали метод получения галлия из отходов производства алюминия
Фото: Wikimedia Commons by AndrewDaGamer is licensed under CC-BY-SA-4.0

Галлий — рассеянный металл с необычными свойствами. Он очень легкоплавкий, чем похож на ртуть, но в отличие от неё, при комнатной температуре остаётся твёрдым, а вот в руке может растаять, как шоколад, и при этом абсолютно безвредный, потому что не испаряется.

Благодаря этому его всё чаще применяют в медицинских термометрах, но главный потребитель галлия — современная электроника. И если раньше он, будучи довольно дорогим материалом, использовался ограничено, то теперь есть буквально в каждом смартфоне.

Инновация сибирских химиков состоит в том, чтобы не экстрагировать галлий растворителями, как это принято делать традиционными методами, а сорбировать специальными гранулами. Это позволяет брать в качестве сырья отходы алюминиевого производства.

"Мы предлагаем комплексный подход к выделению галлия из золы углеродного концентрата. Углеродный концентрат образуется в результате алюминиевого производства и на сегодняшний день практически не перерабатывается, считаясь отходом. В нём накапливаются значительные количества галлия, который в силу своих свойств практически не образует собственных месторождений", — рассказала кандидат химических наук Ольга Буйко.

Она объяснила технологию. Углеродный концентрат озоляют при 600 °C, промывают соляной кислотой, выщелачивают соли галлия промышленно выпускаемыми анионитами и осаждают его уже в металлической форме на галламу (сплав галлия с алюминием).

Процент выхода полученного продукта получается вполне приемлемым — технический галлий, который подлежит дополнительной очистке. Дополнительно решается проблема утилизации отходов производства алюминия, особой экологичностью не отличающегося.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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