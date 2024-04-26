Ваши питомцы в опасности: пять причин никогда не отпускать их на улицу без присмотра

Чем для собак опасен самовыгул

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Важно, чтобы каждое животное регулярно выходило на улицу, что является общеизвестным правилом среди владельцев домашних питомцев. Однако, когда некоторые люди позволяют своим собакам и кошкам свободно бродить по улицам без присмотра, это может привести к негативным последствиям и даже трагедиям.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Вот ряд угроз, с которыми могут столкнуться домашние животные на улице:

Травмы и болезни;

Контакты с уличными животными;

Автомобильное движение;

Отравленные приманки.

Животные без присмотра могут паниковать или вести себя непредсказуемо. Собака, например, может испугаться и попасть в дорожно-транспортное происшествие или в конфликт с другой собакой.

Касательно кошек, многие владельцы считают, что нет ничего плохого в том, чтобы позволить им побегать на улице самостоятельно. Однако такие прогулки часто заканчиваются возвращением домой с травмами, болезнями или беременностью.

Будь то город или деревня, улицы опасны для домашних животных. Они могут заразиться от уличных животных, подцепить отравленную приманку или подобрать что-то опасное с земли. Беспризорных животных могут отловить или даже украсть.

Нельзя рассчитывать на то, что питомец, который хорошо ориентируется в присутствии хозяина, справится на улице в одиночку. Наличие человека на прогулке обеспечивает защиту животного от множества опасностей.

К тому же, самостоятельные выгулы животных противоречат Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», что может привести к штрафам для владельца за отсутствие контроля и обеспечения безопасности питомца и окружающих.