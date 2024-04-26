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Ваши питомцы в опасности: пять причин никогда не отпускать их на улицу без присмотра

Чем для собак опасен самовыгул

1:46
Зоосфера

Важно, чтобы каждое животное регулярно выходило на улицу, что является общеизвестным правилом среди владельцев домашних питомцев. Однако, когда некоторые люди позволяют своим собакам и кошкам свободно бродить по улицам без присмотра, это может привести к негативным последствиям и даже трагедиям.

Чем для собак опасен самовыгул
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Вот ряд угроз, с которыми могут столкнуться домашние животные на улице:

  • Травмы и болезни;
  • Контакты с уличными животными;
  • Автомобильное движение;
  • Отравленные приманки.

Животные без присмотра могут паниковать или вести себя непредсказуемо. Собака, например, может испугаться и попасть в дорожно-транспортное происшествие или в конфликт с другой собакой.

Касательно кошек, многие владельцы считают, что нет ничего плохого в том, чтобы позволить им побегать на улице самостоятельно. Однако такие прогулки часто заканчиваются возвращением домой с травмами, болезнями или беременностью.

Будь то город или деревня, улицы опасны для домашних животных. Они могут заразиться от уличных животных, подцепить отравленную приманку или подобрать что-то опасное с земли. Беспризорных животных могут отловить или даже украсть.

Нельзя рассчитывать на то, что питомец, который хорошо ориентируется в присутствии хозяина, справится на улице в одиночку. Наличие человека на прогулке обеспечивает защиту животного от множества опасностей.

К тому же, самостоятельные выгулы животных противоречат Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», что может привести к штрафам для владельца за отсутствие контроля и обеспечения безопасности питомца и окружающих.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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