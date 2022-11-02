Сила толпы: три трагедии в октябре унесли сотни жизней в Азии

Более 400 человек погибли в октябре в результате череды трагедий в Азии. Все они были спровоцированы толпой:

в Индии рухнул мост, заполненный людьми;

в столице Южной Кореи толпой были раздавлены участники вечеринки в честь Хэллоуина;

в Индонезии погибли зрители, пытавшиеся покинуть стадион, где полиция применила слезоточивый газ.

В причинах происшествий попытались разобраться журналисты Associated Press.

Южная Корея

В Сеуле 156 человек погибли (среди них были и россияне), когда стотысячная толпа собралась в минувшую субботу в популярном среди любителей ночной жизни районе Итэвон на празднование Хэллоуина.

"Узкие переулки района были забиты людьми, это привело к тому, что эксперты называют "турбулентностью толпы”. Это когда люди настолько сбиты в кучу, что не имеют полного контроля над своими движениями, и толпа движется как единое целое", — рассказывает автор статьи.

По словам сотрудника сиднейского университета Милада Хагани, при таком скоплении народа даже не нужно "чтобы кто-то плохо себя вёл, агрессивно или намеренно давил”.

"Многократно в разных странах и ситуациях начиная с 1902 года задокументировано, что когда плотность толпы достигает уровней, подобных празднованию в Итэвоне, люди будут падать, вызывая эффект домино", — сказал Хагани, который изучил более 275 аналогичных трагедий.

Но беду, уверен специалист, можно было предотвратить, если бы власти заранее "об этом подумали, учитывая прошлые празднования и принимая во внимание окончание ограничений COVID-19". А всего-то и надо было, что увеличить число полицейских (в этот раз за порядком следили всего 137 человек), чтобы они могли контролировать потоки людей и не допустить "такой переполненности района".

"Уроки хорошо изученных трагедий, таких как катастрофа на Параде любви в Германии в 2010 году, когда 21 человек погиб, пытаясь покинуть район через узкое место, делают ситуации с турбулентностью в толпе предсказуемыми, когда за ними наблюдают эксперты", — сказал Хагани в интервью AP.

Индонезия

В Индонезии трагедия разыгралась 1 октября на футбольном стадионе. Погибли там 135 человек, в том числе десятки детей. Полиция применила слезоточивый газ на стадионе, где часть ворот была заперта, и 42-тысячная толпа хлынула на поле, спровоцировав давку.

Сохатман Рамли, председатель службы безопасности Индонезии, сказал, что виной всему отсутствие "надлежащего плана управления рисками и действий в случае чрезвычайной ситуации", которые "должны включать маршруты эвакуации и управление толпой для контроля панических ситуаций”.

Полиция уже заявила, что стадион Канджурухан в городе Маланг не имел надлежащего эксплуатационного сертификата и что против шести человек заведены уголовные дела о халатности. В числе фигурантов трое полицейских начальников, отдавших приказ применить слезоточивый газ.

"Опыт показал, что слезоточивый газ на спортивном стадионе — это путь к катастрофе, поскольку он возбуждает толпу, создает в ней тенденцию к сопротивлению и более агрессивному поведению”, — сказал Хагани.

Индия

После обрушения недавно отремонтированного подвесного моста в индийском штате Гуджарат, в результате которого погибли 134 человека, власти объявили об аресте девяти человек, в том числе менеджеров оператора моста.

143-летний мост вновь открылся за четыре дня до обрушения под тяжестью сотен людей, которые гуляли по нему во время сезона индуистских праздников.

На видеозаписях с места катастрофы видно, как его сильно трясло, и люди пытались удержаться за тросы и металлическое ограждение, прежде чем алюминиевая дорожка не выдержала и упала в реку — мост раскололся посередине.

Трагедий могло не быть

Все три октябрьские катастрофы произошли из-за некомпетентности местных властей, не сумевших обеспечить общественную безопасность в местах массового скопления людей, уверен Дирк Хелбинг, профессор социальных наук в ETH Цюрихского университета, который изучает поведенческую динамику толпы.