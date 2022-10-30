Посольство РФ в Южной Корее: состояние пострадавшей в давке россиянки стабильно

По сообщению представителей российского посольства в Южной Корее, состояние одной из россиянок, попавшей в давку в Сеуле, врачи называют стабильным. Однако её подруга, с которой гражданка РФ была на праздновании Хэллоуина, не выжила.

Также в посольстве подтвердили количество погибших 29 октября россиянок — четыре человека.

"Подтвержденное число погибших россиянок на данный момент — четыре человека. Родственники их опознали и все подтвердили. Еще одна девушка в больнице. Состояние пострадавшей стабильное, мы надеемся, что ее скоро выпишут. Она пришла на праздник с подругой… Та, к сожалению, не выжила", — рассказали представители дипмиссии в разговоре с РИА Новости.

В давке, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье в южнокорейском Сеуле, в районе Итхэвон, погибло более ста пятидесяти человек — на данный момент известно о 153 погибших.