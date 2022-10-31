Глава РФ Путин выразил соболезнования президенту Индии после трагедии на мосту

Российский лидер Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьеру этой страны Нарендре Моди после трагедии на мосту.

Глава РФ пожелал всем гражданам, которые пострадали во время ЧП, поскорее поправиться, сказано в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат", — отмечается в письме.

Ранее стало известно, что в Индии разрушился мост, возведённый более 140 лет назад. По информации экстренных служб, в результате ЧП скончались 120 человек. Спасатели считают, что количество жертв будет расти по мере продолжения поисковых мероприятий.

В момент катастрофы на мосту одновременно находились свыше 500 жителей Индии.