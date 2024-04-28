Вы не поверите, что произойдет, если кормить собаку в одно и то же время каждый день: привязываем питомца к одной миске

Кинологи рассказали, как приучить собаку к своей миске

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если у вас несколько домашних питомцев и вы хотите, чтобы каждая собака питалась только из своей миски, вам может понадобиться обучить их этому.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

С помощью упорства и терпения вы сможете научить своих питомцев узнавать свои миски и кушать только из них.

Вот несколько рекомендаций по достижению этой цели.

Индивидуальные миски

Начните с приобретения индивидуальных мисок для каждой собаки. Это поможет им осознать, что у каждой есть своя собственная посуда.

Регулярное время кормления

Кормите своих собак в одно и то же время каждый день. Это создаст ежедневный ритуал, и они будут ожидать пищу в определённое время.

Зона для кормления

Отведите каждой собаке специальное место для кормления, которое может быть устроено возле их места отдыха или на специальном коврике.

Последовательность важна для ассоциации этого места с временем кормления.

Наблюдение за поведением

Следите за тем, как собаки ведут себя во время еды. Если одна из собак подойдёт к миске другой, спокойно направьте её обратно к своему месту.

Положительное подкрепление

Используйте положительное подкрепление, чтобы поощрять правильное поведение. Когда питомец остаётся на своём месте и ест из своей миски, хвалите его и давайте угощение.

Повторение и укрепление

Последовательность критически важна. Повторяйте процесс на каждом приёме пищи и продолжайте укреплять желаемое поведение.

Избегайте наказаний

Если возникает нежелательное поведение, не наказывайте собак.

Вместо этого направляйте их на свои места и вознаграждайте за правильное поведение.

Терпение — ключ к успеху

Обучение требует времени. Проявляйте терпение и будьте последовательны в своих действиях. Со временем ваши собаки освоят распорядок и будут спокойно питаться каждая из своей миски.