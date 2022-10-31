AFP: при обрушении моста число погибших в Индии увеличилось до 120 человек

Число погибших людей при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек, сообщили местные экстренные службы.

"На данный момент мы обнаружили 120 тел. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения поисковой операции", — передаёт информацию AFP.

Ранее было известно о 91 погибшем при ЧП.