Квантовые компьютеры не станут персональными, но уже совсем скоро каждый из нас сможет ими воспользоваться

Квантовый компьютер появится в жизни каждого из нас, заверил сооснователь РКЦ Юнусов

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже совсем скоро каждый из нас сможет воспользоваться квантовыми вычислениями, предсказал сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, один из создателей отечественного квантового компьютера мощностью 20 кубитов.

Фото: Flickr by IBM Research is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED

Квантовые компьютеры вряд ли станут персональными в привычном смысле этого слова, объяснил он Pravda.Ru.

"Персональные в контексте того, что обычные люди начнут пользоваться квантовыми компьютерами, — произойдёт довольно скоро. Но это не означает, что у каждого в доме будет свой квантовый компьютер стоять. Потому что скорее будет доступ через облачный сервис. Мы с вами, когда едем по Яндекс-навигатору, маршрут простраиваем не с помощью нашего телефона, а телефон отправляет запрос на сервер, сервер просчитывает варианты маршрута и присылает ответ. Так же и с квантовым компьютером: большой квантовый компьютер, которому будут отправляться задачи, будет решать и присылать ответы. И вы этого видеть не будете. Вы будете видеть, что у вас через телефон решаются задачи, которые раньше решаться не могли. В этом смысле он станет персональным, а в смысле того, что у вас в комнате его не будет — он не будет персональным", – уточнил эксперт.

Пока квантовые компьютеры будут работать в вычислительных центрах — ещё не пришло время, чтобы они появились у пользователей в домах. А может, это никогда и не потребуется, допустил Юнусов.

По его прогнозам, уже скоро мы все так или иначе будем пользоваться результатами работы квантовых компьютеров. "Есть задачи, которые выглядят простыми, но точно решаются плохо. Например, составить идеальное расписание электричек невозможно, потому что слишком много надо параметров учитывать. Квантовый компьютер такие задачи будет лучше решать. Представьте, что у вас расписание электричек будет составлено лучше под вас, чем сейчас, — пояснил он. — Или какие-нибудь персонализированные треки обучения или ещё чего-то, которые учитывают гораздо больше факторов, и для вас индивидуальный план будет сделан лучше".

Ранее Xinhua сообщила о намерении создателей самого мощного квантового компьютера в Китае ёмкостью 504 кубита предоставить к нему облачный доступ пользователям всего мира.

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