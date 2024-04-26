Сажаем синие цветы на участке: вот какие из них яркие и неприхотливые

Подборка синих цветов для участка

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Синие цветы выделяются на фоне других своим необычным цветом. Обязательно посадите их для создания яркой клумбы. Делимся подборкой синих цветов.

Фото: fotografiert von Rüdiger Kratz by Rüdiger Kratz, St. Ingbert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лобелия

Это простое в выращивании растение любит прохладную погоду и великолепно смотрится при посадке в подвесные корзины.

Аконит

Несмотря на красоту, все части этого цветка (также известного как волчья погибель) ядовиты при попадании в организм или при попадании его сока на слизистые оболочки. Всегда пользуйтесь перчатками и мойте руки после работы с аконитами.

Голубая маргаритка

Это жизнерадостное растение быстрорастущее, устойчивое к ветру и нуждается лишь в умеренном поливе и уходе.

Анемон

Эти яркие синие бутоны распускаются всего через три месяца после посадки, и на одной луковице может быть до 20 цветков.

Скабиоза

Этот летний цветок, который иногда называют подушечками для булавок, довольно терпим к засухе и лучше всего растет на хорошо дренированной почве.

Морской остролист

Ищете растение, которое процветает в условиях небрежения? Это для вас! Пурпурно-синий цветок предпочитает бедную, сухую почву, поэтому будьте осторожны с водой и удобрениями.