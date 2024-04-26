Сажаем синие цветы на участке: вот какие из них яркие и неприхотливые

Синие цветы выделяются на фоне других своим необычным цветом. Обязательно посадите их для создания яркой клумбы. Делимся подборкой синих цветов.
Лобелия
Это простое в выращивании растение любит прохладную погоду и великолепно смотрится при посадке в подвесные корзины.
Аконит
Несмотря на красоту, все части этого цветка (также известного как волчья погибель) ядовиты при попадании в организм или при попадании его сока на слизистые оболочки. Всегда пользуйтесь перчатками и мойте руки после работы с аконитами.
Голубая маргаритка
Это жизнерадостное растение быстрорастущее, устойчивое к ветру и нуждается лишь в умеренном поливе и уходе.
Анемон
Эти яркие синие бутоны распускаются всего через три месяца после посадки, и на одной луковице может быть до 20 цветков.
Скабиоза
Этот летний цветок, который иногда называют подушечками для булавок, довольно терпим к засухе и лучше всего растет на хорошо дренированной почве.
Морской остролист
Ищете растение, которое процветает в условиях небрежения? Это для вас! Пурпурно-синий цветок предпочитает бедную, сухую почву, поэтому будьте осторожны с водой и удобрениями.
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