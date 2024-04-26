Секреты погибающих кораллов: что скрывает самый масштабный кризис в истории

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Подтверждено четвертое в мире событие по обесцвечиванию кораллов

3:19
Наука

В настоящее время происходит глобальное обесцвечивание кораллов — это четвертое событие такого рода за всю историю наблюдений и второе за последние десятилетие, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА).

Подтверждено четвертое в мире событие по обесцвечиванию кораллов
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Доктор Дерек Манцелло из НОАА отмечает, что с февраля 2023 года по апрель 2024 года значительное обесцвечивание кораллов наблюдалось как в северном, так и в южном полушариях всех крупных океанских бассейнов.

Массовое обесцвечивание было зафиксировано в тропиках, охватывая кораллы от Флориды и Карибского бассейна до Бразилии, Красного моря и Большого Барьерного рифа в Австралии.

После нескольких месяцев рекордной жары по всему миру не удивительно, что повышение температуры негативно сказывается на кораллах, которые чрезвычайно чувствительны к тепловому стрессу.

Манцелло добавляет, что с увеличением нагрева мировых океанов обесцвечивание кораллов становится более распространенным и серьезным, что может привести к их гибели и нанести ущерб людям, зависящим от коралловых рифов для своего существования.

Обесцвечивание происходит из-за стресса, вызванного изменениями в окружающей среде, такими как нагрев воды, что приводит к вытеснению симбиотических водорослей из тканей кораллов и делает их полностью белыми. Это также может быть результатом изменений в освещении, питательных веществах или холодной воде.

Служба наблюдения за коралловыми рифами НОАА отслеживает тепловой стресс, который может привести к обесцвечиванию, с 1985 года, используя данные о температуре поверхности моря от спутников.

Нынешнее обесцвечивание является четвертым по счету: первое было в 1998 году, за которым последовали события в 2010 и 2014–2017 годах, каждое из которых ухудшало предыдущее.

Манцелло отмечает, что более 54 процентов мировых коралловых рифов испытали тепловой стресс, достаточный для обесцвечивания, в прошлом году, и этот показатель продолжает расти примерно на 1 процент в неделю. Он предвидит, что через несколько недель это событие, вероятно, станет самым пространственно масштабным за всю историю наблюдений.

Хотя обесцвечивание не убивает кораллы напрямую, оно увеличивает их риск заболеваний и вымирания, что отрицательно влияет на экосистемы и зависящие от них сообщества, а также может причинить ущерб экономике и продовольственной безопасности.

К счастью, кораллы способны восстанавливаться при устранении стресса, вызывающего обесцвечивание. Организации, такие как НОАА, уже предпринимают шаги по восстановлению мировых коралловых рифов, включая перенос коралловых питомников в более прохладные воды и использование солнцезащитных навесов для защиты кораллов.

Однако последние данные подчеркивают необходимость усиления усилий по защите этой важной экосистемы от дальнейшего обесцвечивания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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