Как политика вмешалась в науку: престижный журнал влип в международный скандал из-за рецензента с Украины

Биолог из Тюмени рассказала, как научный журнал не взял её труд за то, что она из РФ

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Принято считать, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в науку, ни в искусство. Увы, последние события во всей неприглядности демонстрируют, что эти благие принципы безнадёжно забыты.

Фото: Личный архив Марии Орловой

Очередным примером может служить история доцента кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета кандидата биологических наук Марии Орловой, которую она рассказала tmn.aif.ru.

Совместно с коллегами из Румынии и Венгрии учёная подготовила научную статью о бактерии рода Bartonella в престижный международный ветеринарный журнал. И — получила отказ.

"Обычно, когда журнал по каким-то соображениям не хочет принимать рукопись, её сразу возвращают, давая авторам возможность перенаправить её в другое издание", — объясняет Орлова.

В этом же случае спустя два месяца авторы получили две рецензии: одну — с приемлемыми замечаниями, другую — с необоснованной критикой.

"Рукопись должна быть отклонена, потому что по крайней мере один автор из россии... Пока всё это продолжается на Украине, ни одно российское исследование не должно быть опубликовано", — было сказано во втором письме.

По характерному написанию названия нашей страны с маленькой буквы тюменка догадалась, что её труд удостоился внимания коллеги из некогда братского государства: "Я его хорошо знаю, этот человек был настроен русофобски ещё задолго до происходящего. В 2011 году он, увидев в журнале мою статью по материалу из Польши, предъявил моей польской соавторше: мол, а почему ты сотрудничаешь с русской, у вас что, в Польше не хватает своих паразитологов?"

Между тем редакция не имела права отдавать материал на рецензирование специалисту, у которого конфликт интересов с авторами.

Пострадали в результате все: и Мария Владимировна, несколько лет собиравшая данные для статьи по всей России, и научное сообщество, с нетерпением ждавшее первое настолько подробное исследование Bartonella, и журнал, получивший позорное клеймо на своей репутации.