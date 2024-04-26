Страховщики назвали автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП

Страховщики признали китайские автомобили самыми аварийными в России

Автомобили китайских марок были признаны наиболее аварийными в России, согласно анализу данных прошлого года, проведенному компанией "Согласие". Исследование показало, что более 10% аварий приходится на китайские авто, включая такие модели, как Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.

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Следующими по частоте участия в ДТП идут корейские машины, среди которых самыми аварийными выделяются Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato, занимая более 7% случаев.

На третьем месте по числу аварий расположились японские автомобили, среди которых Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9. В конце списка антирейтинга оказались европейские и российские машины, с наибольшим числом аварий у моделей BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, а также "Москвич 3", Lada Vesta и Lada Xray.