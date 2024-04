Страховщики назвали автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП

Автомобили китайских марок были признаны наиболее аварийными в России, согласно анализу данных прошлого года, проведенному компанией "Согласие". Исследование показало, что более 10% аварий приходится на китайские авто, включая такие модели, как Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.

Фото: freepik.com by halayalex is licensed under public domain