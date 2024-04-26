Инклюзивный Сочи: 68 доступных пляжей для людей с ограниченными возможностями

Из 170 пляжей в Сочи, 68 доступны людям с ограниченными возможностями, сообщила первый заммэра города, Светлана Калинина.
С каждым днем растет необходимость в создании инклюзивной городской среды. Это важно не только для людей с инвалидностью, но и для мам с детьми, а также для пожилых людей, которые составляют около 20-25% населения Сочи. Именно поэтому власти решили внедрить проект "Доступный Сочи", который предусматривает обновление инфраструктуры города, включая установку пандусов, лифтов, надземных и подземных переходов и т. д.
"Важно обеспечить доступность объектов городской среды для маломобильных граждан, включая парки, скверы и туалеты", — подчеркнула замглавы города.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".