Инклюзивный Сочи: 68 доступных пляжей для людей с ограниченными возможностями

В Сочи для инвалидов оборудовали почти половину пляжей

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из 170 пляжей в Сочи, 68 доступны людям с ограниченными возможностями, сообщила первый заммэра города, Светлана Калинина.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С каждым днем растет необходимость в создании инклюзивной городской среды. Это важно не только для людей с инвалидностью, но и для мам с детьми, а также для пожилых людей, которые составляют около 20-25% населения Сочи. Именно поэтому власти решили внедрить проект "Доступный Сочи", который предусматривает обновление инфраструктуры города, включая установку пандусов, лифтов, надземных и подземных переходов и т. д.

"Важно обеспечить доступность объектов городской среды для маломобильных граждан, включая парки, скверы и туалеты", — подчеркнула замглавы города.