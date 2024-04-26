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Агата Муцениеце высказалась о своей победе в суде над Прилучным: стыдно, что люди кричат о зависти

Агата Муцениеце празднует победу в суде над Павлом Прилучным

1:10
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала свой триумф в суде над бывшим мужем, Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце празднует победу в суде над Павлом Прилучным
Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public domain

Муцениеце опубликовала в Инстаграм* видео, на котором она шагает с улыбкой на лице и цветами в руках после победы в суде.

"Справедливость восторжествовала", — сказала актриса.

Муцениеце отметила, что победа состоялась в красивую дату 24.04.24.

"В целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди всё время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)", — написала звезда в своём микроблоге.

Агата назвала то, что отцы перестают помогать своим детям после развода, "ужасающей тенденцией". Она призвала женщин бороться за свои права и права своих детей. Она отметила, что требовать соблюдения закона нормально.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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