В какой момент начинается старение с научной точки зрения

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Psychology and Aging: представления о начале старости меняются в большую сторону

1:31
Здоровье

Удивителен то факт, что старость приходит в тот момент, когда человек считает себя старым. Российские учёные выяснили в конце прошлого года, что осознание старения у наших соотечественников наступает в среднем в 71 год. Одно лонгитюдное исследование учёных из Берлинского Университета Гумбольдта, проводимое в течение четверти века, показало, что восприятие старения зависит от текущего возраста человека.

Psychology and Aging: представления о начале старости меняются в большую сторону
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К примеру, люди в возрасте 64 лет, которые утверждали, что старость начинается в среднем в 74,4 года, уже после достижения 74-летнего возраста пересматривали свою точку зрения, откладывая начало старости примерно до 77 лет. В соответствии с новым исследованием, опубликованным в журнале Psychology and Aging, наше представление о начале старости смещается в сторону увеличения.

Примечательно, что самые позитивные оценки давали люди, не испытывающие одиночества и проблем со здоровьем.

"Мы знаем, что, по крайней мере, актуально в отношении некоторых областей здравоохранения, пожилые люди сегодня здоровее, чем были в прошлом. Действительно ли люди среднего и пожилого возраста сегодня начинают стареть позже, чем предыдущие поколения? Похоже, что так оно и есть", — поделился профессор психологии Маркус Веттштейн.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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