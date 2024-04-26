В какой момент начинается старение с научной точки зрения

Psychology and Aging: представления о начале старости меняются в большую сторону

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удивителен то факт, что старость приходит в тот момент, когда человек считает себя старым. Российские учёные выяснили в конце прошлого года, что осознание старения у наших соотечественников наступает в среднем в 71 год. Одно лонгитюдное исследование учёных из Берлинского Университета Гумбольдта, проводимое в течение четверти века, показало, что восприятие старения зависит от текущего возраста человека.

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К примеру, люди в возрасте 64 лет, которые утверждали, что старость начинается в среднем в 74,4 года, уже после достижения 74-летнего возраста пересматривали свою точку зрения, откладывая начало старости примерно до 77 лет. В соответствии с новым исследованием, опубликованным в журнале Psychology and Aging, наше представление о начале старости смещается в сторону увеличения.

Примечательно, что самые позитивные оценки давали люди, не испытывающие одиночества и проблем со здоровьем.

"Мы знаем, что, по крайней мере, актуально в отношении некоторых областей здравоохранения, пожилые люди сегодня здоровее, чем были в прошлом. Действительно ли люди среднего и пожилого возраста сегодня начинают стареть позже, чем предыдущие поколения? Похоже, что так оно и есть", — поделился профессор психологии Маркус Веттштейн.