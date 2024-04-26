Стало известно, сколько россияне потратили на китайские машины в 2024 году

Россияне потратили на китайские автомобили 687 млрд рублей за три месяца

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

За первый квартал 2024 года объём продаж китайских автомобилей на российском рынке достиг 687,4 млрд рублей, по данным агентства "Автостат Инфо".

Фото: Макар Горшенин / Pravda.ru

В марте 2024 года россияне израсходовали 477 млрд рублей на приобретение легковых автомобилей, из которых 307,4 млрд рублей были направлены на покупку авто китайских марок.

В частности, на машины бренда Geely пришлось 54,8 млрд рублей, причём за весь квартал компания заработала в России 131,3 млрд рублей.

Следом за Geely, по результатам марта, находятся Haval и Chery с доходами в 40,7 и 40,4 млрд рублей соответственно. В топ-5 также вошли Li Xiang и Changan, на автомобили которых было потрачено 31,3 и 25,8 млрд рублей.

Самым доходным автомобилем оказался Geely Monjaro, принеся 24 млрд рублей в марте и 64 млрд рублей за квартал.