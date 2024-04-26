Стало известно, сколько россияне потратили на китайские машины в 2024 году

За первый квартал 2024 года объём продаж китайских автомобилей на российском рынке достиг 687,4 млрд рублей, по данным агентства "Автостат Инфо".
В марте 2024 года россияне израсходовали 477 млрд рублей на приобретение легковых автомобилей, из которых 307,4 млрд рублей были направлены на покупку авто китайских марок.
В частности, на машины бренда Geely пришлось 54,8 млрд рублей, причём за весь квартал компания заработала в России 131,3 млрд рублей.
Следом за Geely, по результатам марта, находятся Haval и Chery с доходами в 40,7 и 40,4 млрд рублей соответственно. В топ-5 также вошли Li Xiang и Changan, на автомобили которых было потрачено 31,3 и 25,8 млрд рублей.
Самым доходным автомобилем оказался Geely Monjaro, принеся 24 млрд рублей в марте и 64 млрд рублей за квартал.
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