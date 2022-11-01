Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россия предупредила ООН, что сама будет досматривать корабли в Чёрном море
В США детей обстреляли конфетами из "Хаймарса"
Открыто движение по новому участку Ростовского транспортного кольца
ВСУ потеряли 70 человек при попытке наступления на Бериславском направлении
Кандидат в сенаторы США Сэйр выступила за прекращение поставок оружия Украине
Безсонов: активизировались бои на Угледарском направлении
МАГАТЭ проверяет объекты Украины на следы "грязной бомбы"
Кнутов: участие польских ЧВК в СВО на Украине грозит войной России и НАТО
Пушилин: на Угледарском направлении продолжается продвижение союзных войск

Политолог Марков: спецоперация убила в России Хэллоуин

Политика

После начала спецоперации на Украине празднование Хэллоуина в России сходит на нет, заявил политолог Сергей Марков. По его словам, иностранный праздник ассоциируется с США, которая сейчас "враг" для российской стороны.

Кроме того, политолог подчеркнул, что с началом спецоперации Россию покинул "прозападный планктон".

"В России в этом году Хэллоуина почти нет. Хэллоуин в России убит СВО. Ну покалечен, если точнее. Встречается как американский праздник, Америка как враг", — пояснил политолог.

Кроме того, Марков пояснил, что многие россияне пересмотрели своё видение иностранного праздника и "чем больше тревог из-за СВО, тем меньше желания играть с сатанизмом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Мир. Новости мира
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моровецкого
Силовые структуры
В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины
Сергей Лебедев Чарли Чаплин хотел жить с русскими в мире и критиковал власть США Сергей Лебедев Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Мир. Новости мира
Кедми заявил, что события ноября на Украине повлияют на всё человечество
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Последние материалы
В США детей обстреляли конфетами из "Хаймарса"
Открыто движение по новому участку Ростовского транспортного кольца
Сергий Радонежский - святой, благословивший меч
ВСУ потеряли 70 человек при попытке наступления на Бериславском направлении
Политолог Марков: спецоперация убила в России Хэллоуин
Аквариум для черепахи нельзя чистить химикатами, а только раствором уксуса и соды
Кандидат в сенаторы США Сэйр выступила за прекращение поставок оружия Украине
Безсонов: активизировались бои на Угледарском направлении
МАГАТЭ проверяет объекты Украины на следы "грязной бомбы"
Кнутов: участие польских ЧВК в СВО на Украине грозит войной России и НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников