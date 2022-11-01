Политолог Марков: спецоперация убила в России Хэллоуин

После начала спецоперации на Украине празднование Хэллоуина в России сходит на нет, заявил политолог Сергей Марков. По его словам, иностранный праздник ассоциируется с США, которая сейчас "враг" для российской стороны.

Кроме того, политолог подчеркнул, что с началом спецоперации Россию покинул "прозападный планктон".

"В России в этом году Хэллоуина почти нет. Хэллоуин в России убит СВО. Ну покалечен, если точнее. Встречается как американский праздник, Америка как враг", — пояснил политолог.

Кроме того, Марков пояснил, что многие россияне пересмотрели своё видение иностранного праздника и "чем больше тревог из-за СВО, тем меньше желания играть с сатанизмом".