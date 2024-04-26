На больничную койку вы не попадёте: вот, что надо делать, если вас укусил майский жук — ничего

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Марина Кривошеина: в этом году жуки апрельские, а не майские

1:22
Наука » Экология » Природа

Pravda.Ru поговорила с энтомологом, сотрудницей лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Мариной Кривошеиной о причинах раннего массового нашествия майских жуков.

Марина Кривошеина: в этом году жуки апрельские, а не майские
Фото: creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Жители многих российских городов отмечают в этом году необычайно ранний вылет майских жуков из своих зимних "квартир".

"Благоприятные условия были. Очень снежная зима. Им было удобно под снегом перезимовать. Никто не вымерз. Никто не погиб. Все выжили, и все полетели. Такие хорошие погодные условия, тепло — и они полетели. Вообще, они в июне могли летать, в начале июня. На месяц раньше получается, на 3-4 недели", — объяснила энтомолог.

Крепкие лапы с шипами у майских жуков не могут серьёзно навредить человеку, считает эксперт. Укусить укусят, но небольно и без последствий.

"У него достаточно хорошо развиты челюсти, очень крепкие лапы с небольшими шипами. Если вы его возьмете в руку, он может вас немножко прикусить. Но это не комар, не слепень, не оса, которые прилетают и кусают. Это как бы такое механическое щипание. Некоторым кажется, что больно. Просто прикусывает", — успокоила Марина Кривошеина.

МАЙСКИЙ ЖУК - Прожорливый вредитель растений
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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