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Ароматная подлива из белых шампиньонов с соусом терияки и чесноком: можно подать как соус к мясу

Готовим вкусную грибную подливу

0:56
Еда

Белые шампиньоны богаты антиоксидантами, включение их в рацион поможет продлить жизнь, замедлив старение. Предлагаем вам этот простой рецепт жареных грибов.

Готовим вкусную грибную подливу
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • Полкило шампиньонов, нарезанных ломтиками
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • 1 зубчик чеснока, тонко нарезанный
  • 1 столовая ложка красного вина
  • 1 столовая ложка соуса терияки
  • 1/4 чайной ложки соли с чесноком
  • Чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грибы, чеснок, вино, соус терияки, чесночную соль и перец, обжаривайте в течение 5 минут.
  2. Уменьшите огонь до минимума и тушите ещё 5–8 минут.
  3. Подавайте с рисом или используйте как соус для мяса. 
ГРИБНАЯ ПОДЛИВА к котлетам, курице, спагетти, гречке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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