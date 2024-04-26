Ароматная подлива из белых шампиньонов с соусом терияки и чесноком: можно подать как соус к мясу
Готовим вкусную грибную подливу
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Белые шампиньоны богаты антиоксидантами, включение их в рацион поможет продлить жизнь, замедлив старение. Предлагаем вам этот простой рецепт жареных грибов.
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
- Полкило шампиньонов, нарезанных ломтиками
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 1 зубчик чеснока, тонко нарезанный
- 1 столовая ложка красного вина
- 1 столовая ложка соуса терияки
- 1/4 чайной ложки соли с чесноком
- Чёрный перец по вкусу
Приготовление
- Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грибы, чеснок, вино, соус терияки, чесночную соль и перец, обжаривайте в течение 5 минут.
- Уменьшите огонь до минимума и тушите ещё 5–8 минут.
- Подавайте с рисом или используйте как соус для мяса.
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