Ароматная подлива из белых шампиньонов с соусом терияки и чесноком: можно подать как соус к мясу

Готовим вкусную грибную подливу

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Белые шампиньоны богаты антиоксидантами, включение их в рацион поможет продлить жизнь, замедлив старение. Предлагаем вам этот простой рецепт жареных грибов.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

Полкило шампиньонов, нарезанных ломтиками

3 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки сливочного масла

1 зубчик чеснока, тонко нарезанный

1 столовая ложка красного вина

1 столовая ложка соуса терияки

1/4 чайной ложки соли с чесноком

Чёрный перец по вкусу

Приготовление

Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грибы, чеснок, вино, соус терияки, чесночную соль и перец, обжаривайте в течение 5 минут. Уменьшите огонь до минимума и тушите ещё 5–8 минут. Подавайте с рисом или используйте как соус для мяса.