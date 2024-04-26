Названы простые способы профилактики инсульта

Stroke: активная работа по дому снижает риск инсульта

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Педагогического университета Ханчжоу в Китае выявили, что умеренные до интенсивных физические упражнения, включая активные домашние занятия, и ограничение времени, проводимого перед экраном телевизора, значительно снижают вероятность инсульта. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Stroke.

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В исследовании участвовали 386 902 добровольца, которые никогда ранее не сталкивались с инсультами. Участники предоставили информацию о своем образе жизни и ежедневной активности, включая тренировки, рабочие обязанности, домашние дела, продолжительность сна и время, проводимое перед экраном телевизора.

Затем на них было произведено наблюдение в течение примерно восьми лет.

В течение наблюдательного периода было зафиксировано 6983 случая инсульта различных типов, включая ишемический, геморрагический и субарахноидальный инсульт (кровоизлияние в мозге). Анализ показал, что у физически активных людей риск инсульта был на 17% ниже.

Эта связь особенно выражена у тех, кто регулярно и активно занимается домашними делами и предпочитает пешеходные прогулки. Ученые отмечают, что к таким трудоемким домашним задачам относятся уборка пола, мойка окон и машины.

Исследователи также обнаружили, что слишком продолжительный сон, частое использование автомобиля и общественного транспорта, а также чрезмерное время, проводимое за телевизором, увеличивали риск инсульта на 43%.