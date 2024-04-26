Какие недомогания чаще всего беспокоят российских туристов во время отпуска

Опрос: большинство россиян доверяет только своей аптечке на отпусках

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 3 000 пользователей социальных сетей были опрошены специалистами из "Островок" и "СБЕР ЕАПТЕКА", чтобы выяснить, как российские туристы справляются с заболеваниями во время путешествий и какие недомогания они чаще всего испытывают во время отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование показало, что большинство российских туристов сталкиваются с кишечными инфекциями и отравлениями во время путешествий. Более 83% респондентов предпочитают использовать привычные им медикаменты из домашней аптечки во время отдыха. Только около 28% опрошенных при необходимости покупают препараты в местной аптеке, руководствуясь советами фармацевтов. Однако менее 1% готовы прервать отпуск и вернуться домой для лечения.

Результаты исследования также позволили составить список наиболее распространенных недомоганий, с которыми сталкиваются туристы во время путешествий. Кишечные инфекции и отравления оказались на первом месте, страдает от них более половины туристов (61%). Простуда и грипп занимают второе место, они встречаются у около 48% туристов. Каждый четвертый турист сталкивается с солнечным или тепловым ударом, а 22% замечают признаки аллергии. Переломы, ушибы и травмы испытывают до 19% опрошенных, а каждый десятый сталкивается с глазными инфекциями или раздражением глаз. Также примерно каждый десятый турист страдает мигренью, бессонницей или испытывает тревожность во время поездки.

Спрос на препараты от кишечных инфекций и отравлений вырос на 20% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Этот спрос начинал расти в мае и сохранялся до середины осени в последние два года, охватывая весь период отпусков.