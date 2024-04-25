Какие растения не стоит сажать в цветнике?

Не все растения подходят для высадки

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Цветники — это прекрасное место для выращивания разнообразных растений, которые украсят ваш сад и подарят радость своим красивым цветением. Однако, не все растения подходят для высадки. Некоторые из них могут стать настоящей головной болью для садовода. В этой статье мы расскажем о том, какие растения не стоит сажать в цветниках.

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1. Быстрорастущие растения. Кажется, что быстрый рост — это только плюс, но в случае с цветниками это может стать проблемой. Быстрорастущие растения могут затенить другие цветы, лишить их необходимого количества солнечного света и питательных веществ. Кроме того, они могут быстро распространиться по всему цветнику и занять место других растений.

2. Агрессивные растения. Некоторые растения имеют агрессивные корни, которые могут проникать в глубину почвы и вытеснять другие растения. Такие растения лучше высаживать в отдельные грядки или в горшки, чтобы предотвратить их распространение по всему цветнику.

3. Растения с большими листьями. Растения с большими листьями могут затенять другие цветы и препятствовать их росту. Кроме того, они могут создавать тень на земле, что может привести к появлению сорняков. Лучше выбирать растения с небольшими листьями или сажать их в задние ряды цветника.

4. Растения с агрессивным корневым системой. Некоторые растения имеют корни, которые могут проникать в почву на большие глубины и создавать проблемы для других растений. Например, мята или мелисса могут быстро распространяться по всему цветнику и занять место других цветов. Лучше выбирать растения с компактной корневой системой или сажать их в горшки.

5. Растения с сильным запахом. Некоторые растения имеют сильный запах, который может быть неприятным для людей или привлекать насекомых. Например, лаванда или мелисса могут привлекать пчел и осы, что может быть опасно для детей и домашних животных. Лучше выбирать растения с нейтральным или приятным запахом.