Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Алена Делона опубликовала свежее фото 88-летнего французского актера
Какая информация о тебе раскрывается через выбранную позу для сна
Надежда Бабкина поздравила внучку Марфу с днём рождения
Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Готовим соус к мясу на основе говяжьего бульона
"Ингосстрах" представил данные о возмещениях по убыткам с китайскими автомобилями
Пруд признан самым редким элементом благоустройства в новостройках Москвы
Химики СФУ разработали метод получения галлия из отходов производства алюминия
Три малоизвестных фильма с Джонни Деппом
Какие растения не стоит сажать в цветнике?

Не все растения подходят для высадки

2:17
Садоводство » Цветы

Цветники — это прекрасное место для выращивания разнообразных растений, которые украсят ваш сад и подарят радость своим красивым цветением. Однако, не все растения подходят для высадки. Некоторые из них могут стать настоящей головной болью для садовода. В этой статье мы расскажем о том, какие растения не стоит сажать в цветниках.

Не все растения подходят для высадки
Фото: commons.wikimedia.org by Introvert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Быстрорастущие растения. Кажется, что быстрый рост — это только плюс, но в случае с цветниками это может стать проблемой. Быстрорастущие растения могут затенить другие цветы, лишить их необходимого количества солнечного света и питательных веществ. Кроме того, они могут быстро распространиться по всему цветнику и занять место других растений.

2. Агрессивные растения. Некоторые растения имеют агрессивные корни, которые могут проникать в глубину почвы и вытеснять другие растения. Такие растения лучше высаживать в отдельные грядки или в горшки, чтобы предотвратить их распространение по всему цветнику.

3. Растения с большими листьями. Растения с большими листьями могут затенять другие цветы и препятствовать их росту. Кроме того, они могут создавать тень на земле, что может привести к появлению сорняков. Лучше выбирать растения с небольшими листьями или сажать их в задние ряды цветника.

4. Растения с агрессивным корневым системой. Некоторые растения имеют корни, которые могут проникать в почву на большие глубины и создавать проблемы для других растений. Например, мята или мелисса могут быстро распространяться по всему цветнику и занять место других цветов. Лучше выбирать растения с компактной корневой системой или сажать их в горшки.

5. Растения с сильным запахом. Некоторые растения имеют сильный запах, который может быть неприятным для людей или привлекать насекомых. Например, лаванда или мелисса могут привлекать пчел и осы, что может быть опасно для детей и домашних животных. Лучше выбирать растения с нейтральным или приятным запахом.

Не сажайте эти растения в цветнике! Они вытеснят все остальные цветы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Три метода, которые моментально снимут отечность
Терапевт Уильямс сообщила, что обезвоживание может быть причиной усталости
Ученые рассказали, как кошки понимают, где находится хозяин
Не все растения подходят для высадки
В службе занятости Москвы назвали востребованные специальности
Сын Оксаны Самойловой заявил о желании жениться
Боул с цветной капустой, курицей и ананасовой сальсой: рецепт
Как изучают маршруты миграции тундрового гуся-гуменника
"Согласие" и туроператоры определили, куда поедут российские туристы в мае
Средней зарплаты в Подмосковье никак не хватит на ипотеку, оценила экономист
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников